SYLVESTRE, Odette

(née Astphan)



Le 28 avril 2020, à l'âge de 89 ans, paisiblement à son domicile de Laval-sur-le-Lac et entourée des siens, est décédée Odette Astphan, épouse du Docteur Marcel Sylvestre.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Francois, Danielle (Gary Brewer), Pierre (Suzanne Poulin) et Martin, ses petits-enfants Marie-Julie, Nicolas, Jonathan, Michael, Élodie et Arielle, ses arrière-petits-enfants Kelly-Ann, William, Jayden, Sarah-Ann, Rosalie et Jakob ainsi que plusieurs parents et amis.Dû aux circonstances exceptionnelles les funérailles auront lieu à une date ultérieure dans l'intimité de sa famille.