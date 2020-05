TANGUAY, Madeleine



Au Centre d'hébergement René-Lévesque de Longueuil, le 26 avril 2020, est décédée Mme Madeleine Tanguay, à l'âge de 96 ans.Par sa générosité, sa joie de vivre et son énergie sans borne, elle aura marqué à jamais la vie des siens. Elle était l'épouse en premières noces de feu Jean-Marie Coiteux et en secondes noces de feu Maurice Joly.La défunte laisse dans le deuil ses enfants : Hélène Coiteux, (Claude Roy), Lucie Coiteux et Francine Coiteux, ses petits-enfants : Émilie, Xavier, Frédéric, Valérie et Roxane, ses arrière-petits-enfants : Alexis, Gabrielle, Maïkan et Nahima. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces et autres parents.La famille tient à remercier le personnel de l'unité 4A du CHSLD René-Lévesque pour ses bons soins et son dévouement auprès de Madeleine.Madame Madeleine Tanguay a été inhumée au cimetière de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe.En raison des circonstances de la pandémie, nous vous demandons de privilégier les témoignages de sympathie par le biais de notre site web. Les détails d'une cérémonie seront communiqués à une date ultérieure.900, AVENUE BOURDAGES NORDSAINT-HYACINTHE, QC, J2S 5N9www.ubaldlalime.com