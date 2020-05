DURIVAGE, Pierre-Claude



Après avoir combattu le parkinson pendant plus de 15 ans avec beaucoup de courage, Pierre-Claude est entré à l'hôpital le 15 avril 2020 et il est décédé de la COVID-19 le 1er mai. Il était le fils de feu M. Claude Durivage et de feu Mme Thérèse Lamarche.Il laisse dans le deuil son conjoint depuis plus de 40 ans Gaëtan Boulianne, ses frères Jean Durivage (Carrol Scheldeman) et Luc Durivage, ses soeurs Josée Durivage (Jean Touchette) et feu Sylvie Durivage, ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs amis(es).Vu les circonstances, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.