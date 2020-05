SMITH, Paul-André



Le 29 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé Paul-André Smith, époux de Pierrette Montour.Paul-André, père de feu Diane Smith (Bernard), laisse dans le deuil ses enfants Michel (Brigitte), Nicole (Georges), Louise (Paul) et Annie (Brent), ses 15 petits-enfants et ses 7 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Mgr Coderre pour les bons soins prodigués et leur dévouement.Dû aux circonstances exceptionnelles, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.