GUILLEMETTE, Réal



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Réal Guillemette, survenu à son domicile le 28 avril 2020, à l'âge de 65 ans.Il laisse dans le deuil ses soeurs Michelle (Bernard), Carole (Normand), Josée et Jocelyne (Wilder), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.