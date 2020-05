Achat local: pleins feux sur le cidre

Productrice de boissons alcoolisées depuis plus de 10 ans en Montérégie, l’entreprise Vignoble et Cidrerie Coteau Rougemont a implanté un système de livraison dès la deuxième semaine du confinement. Et le résultat a généré des affaires au-delà des attentes.

«On sent qu’il y a vraiment un engouement depuis que le gouvernement a passé un message encourageant les gens à acheter localement. Il y a eu un effet d’entraînement; ç’a été vraiment bénéfique pour nous», explique Louis Dugas, directeur des ventes et du marketing chez Vignoble et Cidrerie Coteau Rougemont.

En mode printemps

La température plus clémente des dernières semaines a d’ailleurs incité les consommateurs à opter pour des produits associés à la belle saison.

«Les gens ont le goût de boire des rosés, détaille M. Dugas. Le Versant Rosé et notre cidre aux framboises fonctionnent bien. On dirait qu’avec l’arrivée du beau temps depuis deux ou trois semaines, les gens sont vraiment en mode printanier. Les vins et les cidres rosés fonctionnent vraiment très bien.»

Une caisse Fou du Rosé (180 $) comprenant 12 bouteilles et un forfait VIP et dégustation pour 10 personnes - quand le gouvernement permettra une telle initiative - a d’ailleurs été bâtie pour répondre à la demande.

Une grande polyvalence

En pleine semaine du cidre au Québec jusqu’au 17 mai, une caisse spéciale destinée aux amateurs et aux avides de découvertes a aussi été conçue afin de mettre en valeur les atouts de cette boisson.

Dans les différents événements et dégustations, l’engouement pour cette boisson est très apparent. «Chaque année, on le voit, confirme M. Dugas. La clientèle, ce sont beaucoup les jeunes, les milléniaux qui n’ont pas de préjugés envers les produits du Québec, qui sont peut-être plus aventuriers et qui vont consommer du cidre sur une base quotidienne.»

Ce produit peut aisément prendre la place de divers breuvages alcoolisés. «Le cidre, il faut que ce soit vu comme une substitution au cooler, au prêt-à-boire, à la bière, au vin. C’est une base avec laquelle on peut faire des cocktails. Je pense qu’il faut que les gens soient curieux et qu’ils l’essayent. Nos cidres sont 100 % fruits.»

Proposée gratuitement lors des commandes de 150 $ et plus dans la grande région métropolitaine, la livraison des produits de Vignoble et Cidrerie Coteau Rougemont est offerte dans l’ensemble de la province. Pour les achats: coteaurougemont.ca.

PHOTO COURTOISIE/Vignoble et cidrerie Coteau Rougemont

D’autres cidreries qui offrent la livraison

Château de cartes (Dunham)

Une sélection dans laquelle on retrouve des cidres glace et de multiples autres créations vinicoles offerts en livraison gratuite à l’achat de 12 bouteilles et plus.

www.chateaudecartes.com

Cidrerie et Vergers Pedneault (La Malbaie)

Une offre diversifiée comprenant des cidres de glace, plats, pétillants et même des vinaigres de cidre, vendus ensemble ou individuels.

www.charlevoixenligne.com

Cidrerie Rockburn (Rockburn)

L’occasion de faire une provision de fruits et de sirop d’érable en achetant du cidre de pomme tranquille. Des produits à recevoir chez soi ou à récupérer sur place.

www.boutiqueenligne.rockburn.ca

Cidrerie Lacroix (Saint-Joseph-du-Lac)

Créations uniques qui piquent la curiosité comme un cidre de feu où les noix caramélisées se mêlent aux pommes confites. Livraison gratuite pour des secteurs.

www.cidrerie-lacroix.myshopify.com