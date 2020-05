Antoine Roussel: fatigant, mais seulement sur la glace

L’attaquant des Golden Knights Jonathan Marchessault a découvert avec joie, vendredi, que finalement, Antoine Roussel, c’est plutôt un bon gars.

Peste notoire dans la LNH, Roussel, qui évolue avec les Canucks, a probablement déjà «agacé» Marchessault sur la patinoire dans le passé.

«C'est le "fun" de te parler de même parce que sur la glace, t'es tellement fatigant», lui a-t-il lancé dans une vidéoconférence organisée par la LNH, à laquelle participaient également Samuel Girard, de l’Avalanche, et Jonathan Huberdeau, des Panthers.

«Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fatigant que toi, mais c'est tout à ton honneur aussi. (...) Ça fait penser que t'es une bonne personne», a ajouté Marchessault, suscitant les rires.

Huberdeau aussi a eu ses bons et ses mauvais moments avec Roussel. Après tout, ce dernier a été le premier à lui faire tomber les gants dans les rangs juniors.

«J'avais brisé la règle, un 20 ans, ça ne frappe pas un 16 ans, mais il était fatigant, il me cross-checkait dans le dos, a raconté Roussel. Je m'étais retourné et je ne l'avais pas reconnu tout de suite. Après ça, dans leur équipe il y avait un gros "tough", je ne me souviens plus de son nom, mais il faisait au moins deux fois ma taille et il patinait autour de moi comme un requin.»

Laissé à l’écart de cet échange, Girard a ensuite mis son grain de sel.

«Je voulais juste dire que moi, je te trouve bien correct», ce qui a encore fait rigoler tout le monde.