BAZINET, Eddy



À Montréal, le 30 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Eddy Bazinet, époux de Madeleine Leclair.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses quatre enfants, Monique (Yvon), Joanne (Michel), Céline (André) et Martin (Anne-Lyse) et ses petits-enfants Charles-Alexandre, Guillaume, Julien, Daphnée, Rémi, Vincent, Laurie, Pénélope et Marie-Jeanne, parents et amis dont les membres du Conseil 3147 des Chevaliers de Colomb, du club de bridge de LaSalle et de la résidence Le Cavalier.Vu les circonstances actuelles, les célébrations funéraires sont reportées à une date ultérieure.Pour ceux qui le souhaitent, un don en sa mémoire à la Fondation de l'Hôpital de LaSalle ou à Diabète Québec.