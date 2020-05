ST-HILAIRE, Marielle

(née Trudeau)



Au CHSLD Pierre-Joseph Triest de Montréal, maman nous a quittés, le 3 mai 2020, à l'âge de. Elle rejoint son époux Gérard St-Hilaire et son fils Michel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (Maurice), Paul (Louisette), Guy, Ginette (feu Daniel), Hélène, Diane, son frère Guy, ses 15 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils, ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la pandémie, aucune cérémonie n'aura lieu.