Branle-bas de combat avant l’arrivée des proches aidants

Les résidences pour aînés se préparent avec méfiance à la visite de nombreux proches aidants.

Des membres du personnel du CHSLD Saint-François, à Québec, craignent que leur virus fasse son entrée dans leur établissement, jusqu’ici épargné, via ces nouvelles personnes.

«On n’en veut pas, des visiteurs, dit sans détour Céline D'Anjou, préposée aux bénéficiaires. Ça va bien, on n’a pas le virus, et on ne veut pas l’avoir»

«Plus t’as de visiteurs, plus t’as de risques», ajoute sa collègue Johanne Dutil.

Pour les familles aussi la situation est délicate. La peur qu’un membre extérieur contamine les résidences qui ne sont pas infectées est bien présente. La plus récente directive dispensant les proches aidants de se soumettre au test de dépistage n’aide en rien.

«D’avoir des gens qui viennent aider, ça a beaucoup de mérites. Mais je me demande pourquoi ces gens-là ne sont pas testés. C’est peut-être par manque d’effectif...», avance un homme, qui a tenu à conserver l’anonymat.

Un accueil différent

D’autres résidences ont décidé de faire de leur mieux pour faciliter le contact des résidents avec leurs familles, tout en assurant la sécurité de tous.

Dans les Résidences Sélection, un nouveau protocole prévoit que la température des proches aidants soit prise à l’entrée, qu’ils portent l’équipement de protection individuelle pendant leur visiter et qu’ils signent un formulaire de consentement à leur arrivée, explique Mylène Dupré, porte-parole du Groupe Sélection.

Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, on a plutôt opté pour l’installation d’un isoloir qui permet de respecter la distanciation sociale.

«Les familles peuvent se parler à travers la vitre. Ils se voient, ils s’entendent, ils peuvent s’envoyer des bisous. C’est très agréable comme système de communication», assure Hélène Drapeau, coordonnatrice aux opérations.