LACHANCE, Pierrette



À Prévost, le mardi 5 mai 2020 est décédée, à l'âge de 78 ans, Mme Pierrette Lachance, épouse de M. Robert Morin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Simon (France), Benoit (Nadine) et Sophie (Dominic), ses petits-enfants Mélissa, Nicolas, Loic, Gabriel, Kevin et Willyam, ses frères et soeurs Micheline, Georges, Claudette, Yvon, Réjeanne, Lisette et Sylvie (prédécédée par Francine et Carole), ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Les funérailles sont reportées à une date ultérieure. Les détails seront communiqués en temps et lieu.