FABRE, André



De Sainte-Thérèse-de-Blainville, le 5 mai 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. André Fabre, époux de feu Desneiges Bétournay.Il laisse dans le deuil son fils Patrick (Isabelle), ses petites-filles Noémie, Rosalie et Sarah-Maude, ses beaux-frères André (Danielle) et feu Alain (Annette), neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstance actuelles, les rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934