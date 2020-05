GRAVEL, Jean-Marie



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Marie Gravel, époux de madame Monique Chamberland, survenu à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé, le 30 avril 2020, à l'âge de 72 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Patrick (Cora), ses petits-enfants Alexandre et Anne-Sophie, ses soeurs Annette (Jean-Jacques), Cécile, Germaine et Lucille (Marc), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles et des impératifs qui prévalent, la célébration se tiendra à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé.