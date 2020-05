«C’est ce qui nous reste, la musique» -Mara Tremblay

Mara Tremblay travaillait depuis deux ans sur son nouvel album, son huitième en carrière, lorsque la pandémie a fait son arrivée. Après avoir discuté avec sa compagnie de disque, Audiogram, l’auteure-compositrice a rapidement décidé de laisser la sortie de l’album Uniquement pour toi comme prévu. Le Journal s’est entretenu avec elle.

Y a-t-il eu des discussions pour repousser la sortie du disque ?

« Oui, mais ça n’avait pas lieu. Je pense que c’est ce qui nous reste, la musique. C’est important de ne pas tout couper ce qui nous fait du bien. Ça fait des années que je travaille là-dessus. C’était un peu “plate” de mettre sur pause toute ta vie. »

Il s’agit de ton septième album sur huit faits en collaboration avec Olivier Langevin. Arrivez-vous encore à vous surprendre, à évoluer ?

« Toujours. De plus en plus, même ! On a plus confiance, on se connaît plus. C’est une amitié qui se transforme. C’est beau d’entendre l’amitié dans la musique, je trouve. Il y a quelque chose de très personnel qui se passe, parce qu’on est vraiment de très bons amis. On a besoin de moins se parler pour se comprendre. Je ne ferais pas cette exploration avec d’autres gens ou seule. C’est un choix que je fais de travailler avec lui. Ça me provoque à me pousser un peu plus loin. »

Une partie de l’album a été créée à Nashville. Pourquoi être allée là-bas ?

« J’ai su que la SOCAN avait une maison d’artistes là-bas. J’étais déjà allée à Nashville quelques fois, mais très rapidement. J’avais envie de me plonger dans la “music city”. J’y suis allée pendant deux semaines. Je me suis imprégnée de tous les styles de musique. Il y a tellement de bons auteurs-compositeurs là-bas. J’ai passé mes journées à marcher, à visiter des musées, des studios. Les trois quarts des chansons que j’ai composées seule pour l’album l’ont été là-bas. »

Un autre moment marquant pour toi semble avoir été la classe de maître donnée par Gilles Vigneault. Comment s’est passée cette semaine avec sept auteurs-compositeurs ?

« Ça m’a complètement changée. Une semaine de cours, de prose et de poésie avec Gilles Vigneault. C’était un régal à chaque jour de l’entendre parler. Ç’a été une semaine extraordinaire du point de vue amitié. Je logeais dans un petit chalet avec mon amie Catherine Durand, que je connais depuis plus de 20 ans. Ça m’a aussi fait rencontrer Stéphane Lafleur [du groupe Avec pas d’casque], que je connaissais déjà artistiquement. Je lui ai demandé d’écrire pour moi. C’est l’une des personnes qui a le plus de talent pour décrire les émotions fines. Je me suis brûlée là-dedans au cours des années. (Rires) On dirait qu’il a été capable de mettre les mots que je ne pouvais plus mettre là-dessus. »

Pourquoi avoir décidé d’appeler l’album Uniquement pour toi ?

« Je fais carrière solo depuis une vingtaine d’années. Ce qui me pousse à continuer le plus, ce sont les gens qui viennent me voir après les spectacles ou qui m’écrivent en me disant qu’ils ont l’impression que j’écris juste pour eux. C’est le plus beau compliment qu’on me fait. J’écris habituellement toute seule chez moi avec mes sentiments. Et les gens me disent que ça les aide à passer au travers de tellement de trucs. Je trouvais que c’était une belle façon de leur rendre l’élan qu’ils me donnent. »

Ton fils Victor participe à nouveau à l’album. Depuis combien d’années travaillez-vous ensemble ?

« Il est avec moi depuis qu’il a 18 ans, donc déjà six ans. Il me suit en tournée comme il peut. J’en profite parce qu’à un moment donné, je vais le perdre. Jouer avec sa mère, il va bien y avoir des limites (Rires) ! J’en profite pendant qu’il est là. Il n’y a personne qui comprend mieux mon beat que lui. Il a été à l’intérieur de moi pendant neuf mois... C’est assez impressionnant d’avoir son gars qui joue du drum. »

Le nouvel album de Mara Tremblay, Uniquement pour toi, est offert sur le marché. Pour les détails : maratremblay.com.