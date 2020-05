Chez les bonhommes

Il y a eu Les Boys de Richard Goudreau et Louis Saïa et il y a toujours les Bonhommes 7 Heures. Ça, c’est nous qui jouons au hockey jusqu’à trois fois par semaine, mais qui n’avons pas mis les pieds et les patins dans les vestiaires depuis près de deux mois. Les Bonhommes 7 Heures existent depuis 1984, nous jouons 12 mois par année et il règne une ambiance impayable chez des passionnés du hockey qui ont généralement 30 ans ou plus, jusqu’au vieux Raymond qui tient encore sa défense gauche à 74 ans. Le calibre est bon et le sens de l’humour est obligatoire.

Toutefois, la semaine dernière, plusieurs d’entre nous ont été assommés devant nos écrans lorsqu’un de nos gardiens de but, le grand Alain Dubois, 48 ans, nous a appris qu’il était atteint. Que sa femme et ses deux filles vivaient au premier et qu’il était désormais confiné seul dans son sous-sol. Les claviers des Bonhommes n’ont pas tardé, et comme une traînée de poudre, les messages de solidarité se sont multipliés. Malgré tout, c’était beau à lire.

Dédé Desjardins qui vient de vaincre un cancer de la prostate et qui n’en loupe jamais une a répondu à son gardien, son habituel voisin de vestiaire, qu’il était surpris de voir que, pour une fois, il attrapait quelque chose. Sens de l’humour obligatoire, ai-je écrit.

La bonne nouvelle est qu’Alain est guéri, les symptômes sont disparus et il a reçu le OK pour retourner au travail.

Mais les Bonhommes 7 Heures continuent de chigner, de s’ennuyer de Gaétan qui juge toujours que les équipes sont mal équilibrées. De l’autre Gaétan qui se pogne régulièrement avec Coucou, l’arbitre. On s’ennuie des coups sournois du grand Jean, des slap shot dans la baie vitrée de François. De Ti-Guy avec son casque Stan Mikita.

À quand cette si douce et savoureuse petite bière dans la chambre après le match, précédant un bon souper en quinzaine de tannants chez Como ?

C’est probablement Steamer qui a le mieux résumé cette folie qui commence à s’installer en nous, privés pour la première fois pendant si longtemps de ce qui est pour beaucoup de gars et de filles un véritable besoin essentiel... jouer au hockey.

Il nous a tous fait parvenir une photo de lui vêtu de son équipement de hockey, mais assis dans son salon, devant son téléviseur et attendant, dit-il, le message du premier ministre... soit le go de Legault.