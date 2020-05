Conséquences d’un confinement mal vécu

Ça fait un certain temps que je veux vous écrire, mais ce matin je m’y mets, puisque le confinement et les multiples bouleversements imposés par la crise de la Covid-19 m’y forcent.

Mon mari est un travailleur autonome et il est normalement fort occupé. Ce qui fait qu’on ne se voit souvent que tard le soir et pas toujours les fins de semaine. Comme à partir du début de la crise il a perdu temporairement presque tous ses clients et qu’aucun nouveau ne se pointe, bonjour la promiscuité, puisqu’on vit l’un sur l’autre dans la maison.

Il passe le plus clair de son temps à siroter, soit son café ou sa bière dans le salon, critiquant tout ce qui se fait pour aider les citoyens en détresse, ainsi que tout ce que je fais et tout ce que je dis. Et quand j’essaie d’intervenir pour lui signaler qu’il exagère et qu’il devrait se calmer le pompon un peu, il me crie après ou change de pièce.

En fait, il reproduit exactement le même comportement qu’il avait adopté il y a deux ans quand il avait été forcé d’arrêter de travailler parce qu’il s’était cassé le poignet gauche. À l’époque, et même si j’avais frôlé la dépression, j’avais mis sa mauvaise humeur, son agressivité constante, son ton condescendant avec moi, sur le compte de la douleur engendrée par sa cassure. Mais aujourd’hui, il ne souffre pas pantoute. C’est plutôt moi qu’il fait souffrir. Et honnêtement, ce qu’il m’impose actuellement me torture émotionnellement. Je me rends compte que mon estime de moi serait au troisième sous-sol si je me mettais à croire un seul instant, tout ce qu’il me dit de moi.

Dans le passé, je me persuadais que notre couple fonctionnait correctement, même s’il lui arrivait d’être bête avec moi quand on passait plus de 24 heures ensemble. Mais comme ça n’arrivait pas souvent vu ce que je vous ai raconté plus haut concernant son travail, je ne réalisais pas que mon bien-être personnel était dû au fait que mon homme n’était pas souvent à la maison.

Je ne sais plus quoi faire avec ça. Je songe sérieusement au divorce, ou à tout le moins, à lui demander de prendre ses cliques et ses claques et partir s’installer dans son camp de pêche jusqu’à la fin de la crise. Une chose est claire désormais pour moi, c’est que nous ne sommes pas du tout compatibles. Que me conseillez-vous avant que je fasse une vraie dépression cette fois ?

N.B.

Ce genre de conduite est inacceptable, mais il semble que comme lors de son accident au poignet, vous gardiez tout pour vous sans ne rien lui transmettre de votre malaise intérieur. Peut-être êtes-vous totalement incompatibles, mais peut-être aussi est-ce dû au fait qu’il ne supporte pas d’être inactif. Lui avez-vous posé la question ? Peut-être vit-il aussi un énorme stress financier par rapport à ça ?

Le président français a utilisé le mot guerre pour parler de ce que nous traversons à cause du coronavirus. Et qui dit guerre fait référence à quelque chose qui ébranle de fond en comble une société ainsi que tous les individus qui la composent, y compris votre mari. Ce qui ne lui donne quand même pas le droit de vous traiter comme il le fait. Et de ça, vous devez lui parler entre quatre yeux.

Il semble d’ailleurs, selon certaines statistiques concernant la Chine qui a vécu cette crise avant tout le monde, qu’il y ait eu dans ce pays une vague de divorces tout de suite après. Pareil phénomène avait également été remarqué suite à d’autres catastrophes, comme l’ouragan Katrina aux É.-U.

Je pense qu’une mise à plat de votre situation de couple s’impose, et que s’il n’est pas disposé à vous accompagner dans cet exercice, il sera temps de penser à la séparation. Car aucune femme ne mérite d’être ainsi démolie par son conjoint.