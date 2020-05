COVID-19: Les Québécois, champions canadiens des sorties au parc

Alors que le déconfinement commence à s’opérer dans les provinces canadiennes, un rapport de Google Mobility permet de constater un certain relâchement dans les derniers jours, particulièrement au Québec où une augmentation de 69 % des sorties dans les parcs a été enregistrée à la fin du mois d’avril, un sommet au pays.

Après le Québec, l’Alberta (+55 %) et la Saskatchewan (+44 %) sont les provinces où ont été observées les plus importantes hausses de fréquentation des parcs. Pour sa part, l’Ontario a connu une faible augmentation de 1 %. La Colombie-Britannique (-15 %), le Manitoba (-23 %) et la Nouvelle-Écosse (-20 %) sont les seules provinces canadiennes où une diminution a été constatée.

Le rapport, publié samedi dernier, indique qu’en moyenne, les Canadiens ont augmenté de 15 % leurs sorties dans les parcs à la fin avril.

Pour le reste, les Canadiens sont restés très disciplinés. Globalement, leur présence a diminué de 49 % dans les commerces et lieux de divertissement, de 18 % dans les épiceries et les pharmacies, de 52 % dans le transport en commun et de 36 % dans les lieux de travail.

Pour ce qui est des Québécois, ils ont diminué de 50 % leur fréquentation des commerces et des lieux de divertissement, de 19 % celle des épiceries et des pharmacies, de 47 % celle des transports en commun et de 34 % celle de leurs lieux de travail.

Ce sont les Britanno-Colombiens (-41 %), les Ontariens (-39 %) et les Néo-Écossais (-39 %) qui ont le plus diminué leur présence au bureau. Dans toutes les catégories, ce sont dans ces trois provinces où l’on observe une plus grande diminution des déplacements.

Les changements des habitudes des résidents canadiens présentés dans ce rapport ont été mesurés d’après une valeur médiane enregistrée entre le 3 janvier et le 6 février dernier.