BLONDIN, Robert



À Montréal, le 2 mai 2020, est décédé monsieur Robert Blondin, qui a perdu son combat contre le cancer.Il laisse dans le deuil son amoureuse Johanne Dupuis, ses enfants Michel (Josée), Robert (Pauline) et Suzanne, son petit-fils Mario, sa belle-fille Jacynthe Massy, sa soeur Louise Blondin-Dallaire et de nombreux parents et amis.En raison des circonstances, la famille recevra les condoléances à une date ultérieure à la :