De la rue Molson... à président

Pas pire pantoute pour un p’tit gars de la rue Molson dans Rosemont. François Dumontier est devenu en avril le président de l’Autorité sportive nationale (ASN) et siège maintenant au conseil mondial de la FIA.

Autrement dit, Dumontier est maintenant le grand patron du sport automobile au Canada. Il succède à Paul Cook et surtout au légendaire Roger Peart, celui qui a dessiné le tracé du circuit Gilles-Villeneuve.

Faut se le dire, ça faisait un bon moment que tous les dirigeants du sport motorisé au pays piaffaient d’impatience en attendant le départ de Cook. Ce dernier, âgé de 84 ans, bouchonnait derrière lui tous ceux qui avaient une idée quelconque. On ne parle même pas d’un plan. Juste une idée : « Ça faisait longtemps que les gens du sport essayaient de savoir quel était le plan de succession », reconnaît Dumontier.

Mais Cook refusait d’entendre raison. Il se campait dans ses privilèges.

Tellement qu’en décembre dernier, l’ASN canadienne était la première de l’histoire à se désaffilier de la FIA. Or, c’est l’ASN qui a le mandat de la FIA d’homologuer les circuits pour les courses au Québec et au Canada.

Bien plus, Cook succédait à Roger Peart, filant sur ses 90 ans, qui depuis des années préférait voyager dans le monde pour vérifier la sécurité de certains circuits pour la FIA.

Malheureusement, tous ceux qui ont côtoyé Peart dans l’univers de la F1 vous parleront d’un bon monsieur qui n’a jamais levé la tête devant Bernie Ecclestone ou ses patrons de la FIA.

Dumontier au volant

François Dumontier et Ron Fellows, le propriétaire de Mosport, le complexe automobile le plus utilisé au pays, ont uni leurs efforts pour débloquer la situation. Avec l’accord et l’aide de Jean Todt, ils ont littéralement créé un OSBL qui a été accepté par la Fédération internationale de l’automobile et qui est devenu l’ASN Canada. La FIA a vitement affilié l’organisme, et en avril, Dumontier était élu au conseil mondial. Ron Fellows est vice-président.

Il y a des années de travail en souffrance : « L’ASN avait négligé tout l’aspect promotion et développement du sport motorisé au pays. Tous respectaient MM Peart et Cook, mais c’était évident qu’il ne se passait plus rien à part les voyages. Or, il y a un énorme travail à accomplir. Le sport motorisé doit être défendu. C’est trop souvent perçu comme une source de pollution, même si le Grand Prix de Formule 1 est vert, alors que son rôle est important. Il n’y a pas que les courses, il y a tout l’aspect apprentissage entre autres. Vaut mieux que des passionnés brûlent leurs pneus sur des circuits que sur des tronçons d’autoroute le soir », répond Dumontier.

L’après Player's

Mais Dumontier sait qu’il y a plus encore : « En fait, il va falloir rebâtir le sport. Après le départ de Player’s à cause des lois antitabac, l’ASN aurait dû œuvrer à une démarche pour suppléer à cette perte immense. Les promoteurs et les pilotes ont tenté de parer au pire, mais le vide n’a jamais été comblé. Sans parler que plusieurs circuits ont été forcés à ralentir leurs activités par des résidents », de dire Dumontier.

On parle évidemment de Saint-Eustache et de Mont-Tremblant. Un juge a donné raison à des résidents qui trouvaient que Lawrence Stroll, le propriétaire, faisait trop de bruit.

Depuis quelques années, le sport automobile est concentré au Québec et en Ontario. Dumontier lui-même, a tenté de tenir quelques éditions d’un Grand Prix de Formule Indy à Edmonton, mais il a fini par plier bagage. Pour le sport automobile, le pays est divisé en cinq grandes régions. La Colombie-Britannique, les Prairies, l’Ontario, le Québec et les Maritimes.

Avec la pandémie de la COVID-19, s’il y avait déjà du travail qui attendait le nouveau président, la tâche sera décuplée quand il faudra ramasser les débris laissés par l’arrêt de la vie économique.

Des parents fiers

Au sein de la FIA, Dumontier va retrouver son ancien maire Denis Coderre. Il précise que Coderre est membre d’une commission de la FIA et non du conseil mondial. De toute façon, on est loin de la rue Molson : « Mon père travaillait comme pressier dans une imprimerie et ma mère élevait les enfants à la maison. Dire qu’on n’était pas riche est un euphémisme. Mes parents vivent encore et ils sont fiers par ce que je tente d’accomplir. Ma mère découpe tous les articles me concernant », dit-il en souriant.

Un de plus, Mme Dumontier...

L’âne entre l’eau et l’avoine

Vous connaissez l’histoire de l’âne ? La pauvre bête avait également soif et faim. Le fermier l’amena donc devant un grand seau d’eau pour apaiser sa soif et une botte d’avoine pour qu’il calme sa faim.

Mais l’âne étant un âne, il n’arrivait pas à choisir entre la faim et la soif. Le lendemain, le fermier trouva donc son âne, les quatre pattes tremblantes, affaibli par la faim et la soif. Il n’avait pas été capable de se décider.

En bon détenteur de billets de saison du Canadien, je me sens très âne. J’ai le choix entre me faire rembourser mes quatre dernières paires de tickets dès que le Sieur de Bettman aura annulé le reste de la saison...

Ou obtenir un crédit amélioré de 50 % pour la saison 2020-21 si je refuse le remboursement. Autrement dit, le CH me doit 1200 $. Si j’opte pour le crédit, c’est 1800 $ que je recevrai. Et comble de bonheur, on me dit que je ne subirai pas d’augmentation du prix des billets !!!

Ça veut-y dire qu’ils se préparent à hausser le prix des tickets ? Hein ? Après cette autre saison de misère ? Ben voyons...

DANS LE CALEPIN – Mon idole chez le CH, France-Margaret Bélanger, la vice-présidente avec un titre de trois lignes, a accordé une rare entrevue au 91,9. Je l’ai enregistrée. À la onzième écoute, je remarque une très subtile impatience devant une des dernières questions de l’animateur. À la quinzième, j’en conclus que ce n’était pas de l’impatience mais une légère fébrilité. Je la réécoute ce soir et je vous reviens.