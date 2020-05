ST-AUBIN, Rolland



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 28 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé Rolland St-Aubin, époux de feu Lise Durand.Il laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Monica), Andrée (Robert), Yves (Denise), Sylvie (Charles), Denis (Andrée), ses petits-enfants : Catherine, Félix, Alexis, Brigitte, Céline, Xavier, Léonie, Mariane, Jules, ses arrière-petits-enfants : Gabriel, Chelsy, Thomas, Olivia, Rafaël, Lily-Rose ainsi que plusieurs parents et amis.Homme de coeur et de famille, il est allé rejoindre sa belle Lise. Sa nature combative et sa joie de vivre resteront gravés dans notre mémoire.La famille tient à remercier le dévouement de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Charles-Lemoyne.En raison de la situation actuelle, il n'y aura pas de cérémonie en sa mémoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.