Lafrance (Malo), Aline



La famille d'Aline Lafrance a le regret d'annoncer son décès survenu le 22 avril 2020 à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Marcel, son fils Yves (Xenia Vruvides), sa belle-fille Lucie Robitaille (feu André Lafrance, Pierre Caya), ses soeurs Lise Mérette (feu Yvon Mérette), Marie Campeau (feu Normand Campeau), Thérèse Viau (feu Jean Viau), ses petites-filles Andréanne (Antoine Goethals), Gabrielle (Michael Raposo) et Elyana, ainsi que plusieurs proches et amis.La famille tient à remercier le personnel aidant du CHSLD Réal Morel pour les soins prodigués, ainsi que ses accompagnatrices Liliane et Danièle.Dans le contexte actuel, les funérailles, sous la direction du Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 ch. Chambly, St-Hubert, sont reportées à une date qui sera communiquée ultérieurement.