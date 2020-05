BERNIER (née Bédard)

Madeleine



À Lasalle, le 26 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Madeleine Bernier (née Bédard), épouse de feu Jean Bernier.Elle laisse dans le deuil ses nièces Francine et Carole (Joe), ses petites-nièces Melissa (David), Sandra (Ady), Sophie (son conjoint Nicolas et leurs enfants Louis et Marie), son petit-neveu Stefano ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Lasalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Lasalle serait apprécié en la mémoire de Madeleine Bédard.