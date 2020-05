En confinement: Sébastien Diaz et les bénéfices de ralentir la cadence

Habitué à mener de front deux ou trois émissions simultanément depuis une dizaine d’années, Sébastien Diaz a profité du confinement des dernières semaines pour prendre un pas de recul et ralentir la cadence.

« Ça me fait un bien énorme, remarque-t-il. Les énergies sont concentrées à 150 % sur nos deux filles de deux et six ans et ce temps doux là en famille est ultra bénéfique dans notre cas. [...] Je dirais que notre petite famille n’a jamais été aussi soudée. »

L’animateur et grand mélomane a récemment eu un coup de cœur pour la série télé Retrouver son X, disponible sur ICI TOU.TV. « Ça documente la création du nouvel album de Louis-Jean Cormier. C’est toujours fascinant d’entrer dans la tête d’un créateur comme lui et de voir à quel point tout est fouillé, testé et remis en question jusqu’à la toute fin du processus. Mon admiration pour son travail est maintenant encore plus grande ! »

Comme plusieurs personnes, Sébastien Diaz et sa femme, l’actrice Bianca Gervais, ont aussi succombé à la série C’est comme ça que je t’aime. « On a enfilé les épisodes en quelques soirs et ce fut un bonheur de retrouver l’univers vraiment unique de François Létourneau et Jean-François Rivard, dit Sébastien. Ça fait du bien de voir qu’au Québec, on peut aussi se permettre d’être fous et de penser outside the box quand on tourne des séries. »

Sébastien a aussi regardé quelques documentaires dernièrement. Parmi ses coups de cœur, il a revu La bête lumineuse, de Pierre Perrault, disponible sur l’application de l’ONF. « Ça demeure pour moi le plus grand film québécois, dit-il. C’est l’ultime film sur la masculinité qui montre le plus réalistement ce qui se passe quand tu enfermes dix gars dans un chalet pendant deux semaines. »

Frustré pour Hillary

Il a aussi dévoré le documentaire sur Hillary Clinton, simplement appelé Hillary. « Ça raconte le parcours hallucinant de celle qui aurait pu diriger les États-Unis à la place de Trump. C’est un exemple criant des embûches que rencontre malheureusement toute femme de tête qui décide de se lancer dans les hautes sphères de la politique. C’est hyper frustrant de voir à quel point elle est toujours partie avec deux prises, seulement parce qu’elle est une femme. »

L’animateur a également beaucoup aimé « le très émouvant » Beastie Boys Story. « C’est un documentaire live où les deux membres survivants du groupe new-yorkais racontent leur histoire avec humour, émotion et cœur, dit-il. Ça m’a rappelé d’extraordinaires souvenirs et j’ai retrouvé mon cœur d’ado l’espace d’une soirée... en plus de verser une petite larme à la toute fin ! »

Quand les enfants sont couchés, Sébastien et Bianca redécouvrent des jeux de société de leur enfance, autour d’un petit verre de vin. « On s’est mis à jouer à La Souricière, Club, Monopoly... On a presque l’impression d’être au chalet comme on ne travaille jamais le lendemain ! »

Les suggestions de Sébastien Diaz

Série télé

Retrouver son X

C’est comme ça que je t’aime

Les documentaires