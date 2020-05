BIBEAU, Roger



À Laval, le 25 avril 2020, à l'âge de 99 ans, est décédé Monsieur Roger Bibeau, époux de feu Jeannine Tétreault.Il a rejoint son épouse Jeannine, son frère, Yves et ses soeurs, Laurette, Liliane et Hermance.Il laisse dans le deuil sa soeur Jeannine, ses enfants : Jacques (Claudette Dumas), Claire, Paul (Suzanne Henry), Denis (Francine Beauchamp) et Suzanne (Dario Ruggeri), ses 10 petits-enfants, ses 15 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.Dans les circonstances présentes, les services auront lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Ste-Dorothée pour leur soutien et les bons soins prodigués ainsi que l'accompagnement de soins de fin de vie.Comme mentionnée par Dre Marquis-Germain qui était à son chevet :Un don à l'Abbaye de Saint-Benoit-du-Lac serait apprécié en la mémoire de Roger Bibeau.Une messe a été célébrée en sa mémoire le 27 avril 2020. Trois autres messes seront célébrées : 21 juin 2020 - 11 octobre 2020 - 28 novembre 2020. Si vous souhaitez participer à une célébration future, veuillez le signifier sur le site internet du salon funéraire.