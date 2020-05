VINCENT, Sylvie (née du Crest)



27 avril 1941 - 30 avril 2020À Montréal, le 30 avril 2020, est décédée madame Sylvie Vincent.Elle laisse dans le deuil son époux Denis, ses enfants Thierry, Nadine et Gaëlle (Maxime), ses petites-filles Léïa et Moïra, de même que ses frères et soeurs Anne (Jean-Yves), feu Maxime (Roseline), feu Florence, Marie-Noëlle (Pierre), Martin (Michèle) et Edmée, ses beaux-frères et belles-soeurs Gilles, Carmen, Pierre (Réjane) et France, ses nièces et neveux, ainsi qu'un grand nombre de collègues et d'amis.Ethnologue, elle a consacré sa vie professionnelle à rendre la parole aux Autochtones du Québec, notamment aux Innus de la Côte-Nord qui, par amitié, l'ont rebaptisée Sinipi.Étant donné les circonstances, les funérailles seront organisées à une date ultérieure, quand nous pourrons nous réunir pour lui témoigner notre amour, notre admiration et notre reconnaissance.La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour les soins prodigués en cette période particulièrement éprouvante.