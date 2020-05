MAILLOUX POMERLEAU

Juliette



À La Prairie, le 30 avril 2020 à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Juliette Mailloux. Elle a rejoint son époux Gilles Pomerleau, sa soeur Hélène et ses frères René, Germain, Lucien, Rémi et Jean-Marc.Elle laisse dans le deuil sa soeur Élise, de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Les circonstances actuelles nous obligent à reporter les funérailles, dont un service religieux, à une date ultérieure.