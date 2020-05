GAUTHIER, Michel



Au CHSLD l'Assomption, le 2 mai 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé Michel Gauthier, époux de Mme Yolande Roberge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Chantal (Benoit), Martine (Claude) et Stéphanie (Steve), ses petits-enfants Kevin, Jessica (Albert), Sébastien, Ann-Sophie et Justine, ses arrière-petits-enfants Charles et Sébastien, sa soeur Louise, ses frères Robert et Daniel (Mireille), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.En raison de la situation actuelle au Québec, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel soignant du 6ième étage du CHSLD pour leur humanité et leurs bons soins particulièrement à madame Chantal Cormier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.