Georges St-Pierre au Temple de la renommée

Le Québécois Georges St-Pierre sera intronisé au Temple de la renommée de l’Ultimate Fighting Championship (UFC).

C’est ce que l’organisation a annoncé samedi, lors de l’UFC 249 tenu à Jacksonville, en Floride.

«C’est un grand honneur d’être intronisé au Temple de la renommée de l’UFC, a indiqué St-Pierre dans un communiqué. Je tiens à remercier Lorenzo et Frank Fertitta, Dana White et toute l’équipe de l’UFC, ma famille, mes entraîneurs et coéquipiers, mes anciens collaborateurs, mes adversaires et bien sûr, tous les partisans de l’UFC. Ce fut un voyage incroyable, sans eux, rien de tout cela n’aurait été possible.»

Le natif de Saint-Isidore a connu une carrière de 17 ans dans les arts martiaux mixtes et a maintenu un dossier de 26-2. Celui qui est considéré par plusieurs comme le meilleur combattant d’arts martiaux mixtes de l’histoire a détenu la ceinture de champion des mi-moyens de l’UFC de 2006 à 2007 et de 2008 à 2013.

En 2017, après une pause de quatre ans, il est revenu dans l’octogone et a vaincu Michael Bisping pour mettre la main sur la ceinture des poids moyens. Il est ainsi devenu l’un des sept combattants de l’histoire de l’UFC à posséder un titre dans deux divisions différentes.

Il a également le deuxième combattant de l’histoire pour le nombre de victoires en combat de championnat (13) et le troisième pour le nombre de gains (20).

Le représentant de la Belle Province est aussi le détenteur des records de l’UFC pour le nombre de coups qui ont atteint un adversaire (2591) et pour les projections au sol (90).

«Georges St-Pierre est un pionnier des arts martiaux mixtes au Canada et il a aidé à faire grandir notre sport au niveau planétaire, a dit le président de l’UFC, Dana White. Il est l’athlète le plus populaire qui provient du Canada et l’un des meilleurs combattants de tous les temps. Nous sommes fiers de l’introduire au Temple de la renommée de l’UFC comme membre de la cohorte 2020.»

St-Pierre est le premier membre de sa cohorte à avoir été annoncé. L’identité des autres honorés sera révélée dans les prochaines semaines. La cérémonie d’introduction sera tenue cette année, mais le UFC n’a toujours pas donné de date.