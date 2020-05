La Caisse de dépôt emprunte de l’argent... dont elle n’a pas besoin

La Caisse de dépôt et placement a profité des faibles taux d’intérêt pour emprunter près de 3 milliards $ à la mi-avril... de l’argent dont elle n’a pourtant pas besoin.

Cette émission d’obligations de 2 milliards $ US (2,8 milliards $ CA) était la troisième depuis mars 2019. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’emprunts de près de 28 milliards $ lancé discrètement l’an dernier.

En décembre, la Caisse a également haussé le plafond de ses emprunts à court terme (papier commercial), le faisant passer de 10 à 17 milliards $.

Résultat : l’endettement de l’organisme a bondi de plus de 50 % en un peu d’un an pour dépasser les 24 milliards $.

Les dettes garanties de la Caisse représentent désormais environ 6 % de ses actifs nets ajustés, soit le niveau le plus haut depuis qu’elle a commencé à émettre des obligations sur les marchés, en 2003. Il ne peut pas dépasser le seuil de 10 %.

« Ces activités de financement contribuent à la construction et à la diversification de notre portefeuille [...] tout en nous offrant de la flexibilité pour saisir de bonnes occasions d’investissement », soutient un porte-parole de la Caisse, Yann Langlais-Plante.

Liquidités abondantes

Richard Guay, professeur de finance à l’UQAM, reconnaît que les emprunts accroissent la flexibilité de la Caisse. Il s’étonne toutefois que l’institution s’endette autant alors qu’elle dispose d’au moins 40 milliards $ de liquidités investies dans des obligations gouvernementales.

« C’est beaucoup de liquidités, et quand on regarde les rapports annuels, il y a toujours plus de liquidités que les sommes empruntées », affirme-t-il.

Les emprunts nuisent au rendement puisque la Caisse paie davantage en intérêts à ses prêteurs que ce que lui rapportent ses placements dans des obligations gouvernementales.

La Caisse a payé 446 millions $ en intérêts l’an dernier et 478 millions $ en 2018.

Les émissions d’obligations permettent à la Caisse d’obtenir une cote de crédit de la part des agences de notation.

Précieuse cote AAA

Avec ses actifs nets de plus de 300 milliards $, l’institution jouit de la cote la plus élevée qui soit, AAA, la même que celle du gouvernement du Canada.

« Où que vous soyez dans le monde, quand quelqu’un de la Caisse vous approche pour un partenariat, pour ouvrir un centre commercial ou investir dans votre entreprise et qu’il vous dit : “En passant, j’ai une cote AAA. Même le gouvernement des États-Unis n’a pas cette qualité de crédit là...” Ça apporte de la crédibilité et c’est plus facile de faire des affaires. »