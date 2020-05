Le bouillant Dr Arruda

En quelques semaines, le directeur de la santé publique du Québec est passé de l’ombre à la lumière. Ce scientifique au tempérament vif a conquis les Québécois en réussissant à leur imposer un confinement dont ils ne mesuraient pas à l’évidence les contraintes.

Avec le premier ministre, il a su habilement garder ses distances – sans jeu de mots. Car le Dr Horacio Arruda, qui dispose de très larges pouvoirs de contraindre, doit cependant s’incliner devant les décisions du premier ministre Legault. Ce dernier a bien saisi l’homme, affirmant même avec humour qu’il écoutait ses conseils comme si c’était sa propre mère. Le premier ministre, par ailleurs, ne manifeste pas d’agacement devant la popularité de son directeur, car il est lui-même assuré de son propre pouvoir.

La force de ces deux hommes si différents au premier abord est leur capacité à reconnaître leurs erreurs. La décision de déconfiner les écoles à Montréal, qui a suscité de vives oppositions, a fait long feu. Ce recul, qui s’apparenterait à une erreur, ne l’est donc plus.

Confusion

La confusion qui se dégage parfois des propos souvent colorés du Dr Arruda, un habitué dans l’art apparent de la contradiction, l’oblige à revenir sur ses propos et à jouer avec les mots tout en assumant la chose et son contraire. Les enseignants de moins de 70 ans peuvent retourner en classe avec les enfants, a-t-il décrété, mais il avait interdit aux grands-parents du même âge d’aller garder leurs petits-enfants pour permettre le travail des parents.

La pandémie divise les scientifiques. En particulier les responsables de la santé publique. On assiste à des débats sur les dangers du confinement et du déconfinement. Au Québec, les autorités ont poussé l’audace trop loin, d’où le recul stratégique au sujet du grand Montréal.

Le nouveau virus déconcerte les scientifiques et déstabilise les autorités politiques. Toute affirmation quant au choix politique ne doit pas exclure le doute. François Legault en est habité et Horacio Arruda l’a lui-même avoué jeudi comparant la situation fragile de Montréal et le paradis dans le reste du Québec.

Adulation

Malgré les critiques qui ont surgi durant les dernières semaines sur la gestion de la crise au Québec, le Dr Arruda continue d’être porté aux nues. Par les femmes en particulier, qui se sont transformées en pâtissières de tartelettes portugaises. Quant aux hommes, ils ont admiré sa technique manuelle de démontrer l’aplatissement des courbes sans doute.

Le Dr Arruda subit des pressions qui exigent une force intellectuelle et morale. Mais grâce à l’appui du premier ministre et à sa propre capacité de nommer les choses, il arrive à calmer les uns et à rassurer les autres.

Sa réponse cinglante à Mona Nemer, la conseillère scientifique en chef de Justin Trudeau, qui a dénoncé la stratégie de dépistage du Québec, révèle l’homme : « Je considère que je n’ai pas à rendre de comptes à cette dame, mais à la population du Québec. » Malgré les errements récents, nous sommes entre de bonnes mains.

Dans ma chronique d’hier, je me suis mal exprimée. Il fallait lire : « 90 % de ceux qui meurent du virus sont âgés de 65 ans et plus ». Mes excuses.