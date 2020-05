Le pire coup de poing d’un combattant

Un adepte d’arts martiaux à la retraite a dû livrer le combat le plus exigeant de sa vie, en passant pas moins de 18 jours K.O. dans le coma, avant de vaincre la COVID-19.

« J’en ai mangé des taloches dans ma vie. Mais ça, c’était tout un coup de poing dans la face », illustre Roger Guy, 63 ans, un mois après être sorti des soins intensifs.

Le résident du secteur Pointe-aux-Trembles, à Montréal, a récupéré étonnamment vite, aux yeux des spécialistes, après avoir reposé dans un coma artificiel durant 18 jours.

Entre le 23 mars et le 9 avril dernier, le retraité a perdu pas moins de 50 lb.

Tout a commencé quand son épouse et lui sont revenus de leur voyage de cinq semaines à Cuba, le 16 mars.

« Dans l’avion, on était tassés, tassés. Il n’y avait aucune précaution nulle part, raconte M. Guy. Avoir eu un masque, je l’aurais mis. Mais bon, on se dit que ça arrive juste aux autres... »

Puis, quelques jours plus tard, sa conjointe Johanne Lefebvre s’est mise à tousser.

Le couple de sexagénaires a donc pris rendez-vous au centre de dépistage situé tout près de chez eux.

Sans surprise, les deux voyageurs avaient bel et bien contracté la COVID-19.

Problèmes pulmonaires

Comme le taux d’oxygène dans les poumons de M. Guy était relativement bas, lui qui souffre d’un début d’emphysème depuis une dizaine d’années, il a été transféré d’urgence à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

« Je me demandais ce qui allait m’arriver. Je me souviens d’être arrivé là-bas, avoir vu des médecins, puis plus rien », explique-t-il, en balayant ses mains devant son visage.

Celui-ci a par la suite été intubé et plongé dans un coma artificiel.

Selon ses dires, son dur combat alité a été débordant de cauchemars, de confusion et d’agressivité.

Il s’est finalement réveillé le 9 avril, après avoir frôlé la mort à trois reprises, calcule sa femme.

« Je t’aime » ont été les premiers mots qu’il lui a lancés, après avoir été extubé.

« J’avais peur qu’il meure. Il a été chanceux ! » s’exclame Mme Lefebvre, en embrassant et en regardant tendrement son partenaire des 35 dernières années.

Elle aussi a eu de la veine, en guérissant rapidement du virus.

Johanne Lefebvre ne ressentait plus de symptômes après trois jours seulement.

Cependant, les médecins l’avaient prévenue que la réadaptation de son mari ne serait guère de tout repos.

Un battant

Il n’a pourtant fallu que deux semaines à Roger Guy pour obtenir son congé de l’hôpital après être sorti du coma, soit le 26 avril.

Il avait alors épuisé toutes ses forces.

« J’avais perdu tous mes muscles. Je n’étais plus capable de lever mon cellulaire. Mais j’ai une tête de cochon. Je suis un battant », insiste l’amateur d’arts martiaux, qui a longtemps pratiqué le karaté et le kick-boxing.

« J’ai toujours aimé ça me battre. J’étais sûr que je sortirais de là [vivant] », assure-t-il, en se remémorant des anecdotes de combats sanglants menés à une autre époque.

Il ne devrait conserver aucune séquelle de celui qu’il a livré récemment entre les murs d’un hôpital.

Et aussi étonnant que cela puisse paraître, celui qui devait se déplacer avec une marchette il y a quelques semaines à peine, a déjà recommencé à soulever des haltères. Il a aussi repris le vélo stationnaire.

Sa bonne forme physique l’a probablement aidé à se remettre sur pied rapidement, estime-t-il.

Vie fragile

Cette épreuve a somme toute poussé les parents de deux enfants dans la trentaine à revoir leur façon d’aborder la vie.

« Ça donne à réfléchir. On va profiter de la vie. On ne la voit plus pareille. Elle ne tient qu’à un fil », ont-ils retenu.

Ceux-ci tiennent maintenant à remercier tout le personnel soignant.

« C’est grâce à eux si j’ai encore mon mari », conclut Johanne Lefebvre, heureuse d’avoir récupéré « son homme », et toute la solidité qu’elle lui connaît.