QUB Musique: les coups de cœur de Yann Perreau

Porte-parole de QUB Musique avec Alex Nevsky et Guylaine Tanguay, Yann Perreau passe son confinement en famille à son chalet de Lanaudière. Même si ses trois enfants le tiennent occupé, il a trouvé le temps de bâtir une liste de lecture toute québécoise pour les abonnés du nouveau service d’écoute en continu de Québecor et a expliqué ses choix au Journal.

Bonjour Yann. Les gars d’Alaclair Ensemble sont très prolifiques. Ils ont plus d’une centaine de chansons dans leur répertoire. Pourquoi avoir choisi La famille?

«C’est le thème. Je suis un gros fan d’Alaclair, je capote quand je les vois en show. C’est rare qu’on voie un collectif aussi solidaire et égalitaire. Quand j’ai entendu la toune, ça m’a touché étant donné que je suis dans un beat de famille depuis sept ans. C’est mon premier rôle même si je gagne ma vie avec la musique.»

De Zen Bamboo, tu as choisi Mtl tristesse qui est la chanson qui m’a fait embarquer dans leur album.

«Je l’ai choisie pour le titre. Je suis à la campagne et quand je vais à Montréal – j’y suis allé quelquefois pour finir mon album, seul à mon studio –, je voyais la ville morte avec quelques personnes dans la rue avec des masques. J’aime leur album. C’est poétique, c’est rock, mais en même temps, il y a une belle profondeur malgré leur jeune âge. Ils ont un esprit Red Hot Chili Peppers dans la folie, mais malgré ça, il y a un cœur. Ça veut embrasser, ça veut caresser.»

Parle-moi maintenant d’Oiseau, de Fred Fortin...

«C’est la dynamo de l’album qui l’a remis à l’avant-plan et lui a permis de gagner le Félix de l’auteur-compositeur (en 2016). J’aime la drive et la musicalité de la chanson. Les Barr Brothers ont joué dessus et on l’entend à travers les percussions et les textures de guitares.»

On passe aux Hay Babies...

«Quand j’écoute cet album, je me sens dans un beau chalet sur le bord de la baie des Chaleurs avec elles. Je trouve que les filles poussent leur concept tant dans la production que dans l’esthétique. Elles jouent, elles s’amusent, elles sont bien ensemble. Cette reprise m’a fait pogner de quoi parce que c’est une des tounes préférées des Rolling Stones.»

Il y a un joli parfum rétro sur Demande-moi, de Maude Audet.

«C’est un peu notre Françoise Hardy. Elle a quelque chose de moderne tout en restant accrochée à la bonne vieille chanson française. Maude Audet, c’est une vraie auteure-compositrice. Tu sens qu’elle met son cœur. C’est beau, bien dentelé, bien monté, la structure, son écriture, ses mélodies. C’est très riche. C’est une de mes tounes coup de cœur depuis quelques mois.»

Pourquoi avoir ensuite opté pour cette reprise de Desjardins par Klô Pelgag et Philippe Brach?

«Déjà, je trouve que Les yankees est une des plus grandes chansons qui a été composée au Québec. Elle est belle, tout en ayant un aspect historique et quelque chose d’anti-impérialiste. C’est une toune de combat et je ne pensais pas qu’on pouvait surpasser la version originale. Klô l’a amenée complètement ailleurs avec son piano, ses voix et l’apport de Philippe Brach. La production est épique. C’est un exploit grandiose de ne pas gâcher un classique.»

Tu as pris Nos corps mais tu aurais pu choisir n’importe quelle chanson de l’album de Jimmy Hunt.

«J’ai pris celle-là parce que c’est un exploit de réussir à faire une aussi bonne chanson avec les mêmes trois phrases qui se répètent tout le long sans qu’on s’en aperçoive. La production a été audacieuse et ça vieillit bien.»

On s’entend que Dragon est la chanson la plus galvanisante qui a été faite au Québec depuis 10 ans.

«Mets-en. T’as le goût d’être sur le party dans un festival avec eux-autres. La chimie entre Langevin et Pierre Fortin, la batterie, la guitare, c’est fou.»

Après, tu vas complètement à l’opposé avec Patrick Watson. C’est plus déprimant.

«Oui mais en même temps, on est dans la douceur. C’est éthéré à fond. C’est la maitrise ultime de la voix et de l’instrumentation. C’est très chaud, comme du bon vin.»

Tu as choisi une chanson d’Elisapie d’un album qui, bien que reconnu par l’industrie et la critique, n’a pas eu la reconnaissance qu’il aurait mérité du public, à mon avis.

«L’album sonne Tom Waits par moments. L’apport de Joe Grass a été un coup de génie. J’ai toujours aimé ce que Elisapie faisait mais cet album l’a fait fleurir davantage.»

Enfin, tu me fais découvrir un titre de Dead Criminals, un groupe que je connais mal. Lies in Blue sonne comme du downtempo, un genre que j’aime. Vais-je m’y retrouver pour le reste?

«Oui. C’est de la musique pour faire l’amour. En show, tu t’assois, tu prends ton verre et tu te fermes les yeux. C’est assumé. Ils ont des textures, des mélodies, des voix traitées mais ce sont de super bons musiciens. Ce n’est pas du vocoder, de l’Auto-Tune pour pseudo-musiciens qui se mettent tout à coup à faire de bonnes tounes parce qu’ils sont bien équipés. Vincent Legault est un génie. Je ne l’ai pas mis dans ma liste mais si tu peux mentionner Mille Milles, son projet instrumental. Les textures des claviers, c’est fou.»

Le message est passé.

La liste de Yann Perreau