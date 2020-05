Piscines chauffées à l’énergie solaire et toutous pour bébés

Dans cette chronique qui durera tout le temps de la crise, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Moka, un toutou musical pour endormir les poupons

Photo courtoisie

Votre bébé a de la difficulté à trouver le sommeil ? Moka Toutou Musical est le compagnon idéal pour endormir et réconforter votre enfant. La peluche fait entendre une douce musique classique, composée et enregistrée à Montréal, qui joue en boucle pendant neuf minutes. Bébé s’apaise et tombe dans les bras de Morphée aux sons du violon, du violoncelle et du piano. Moka est certifié sécuritaire pour les 0-3 ans. La livraison est gratuite actuellement.

► www.mokatoutoumusical.ca

Se régaler des produits d’ici

Photo courtoisie

Pour mieux faire face à la crise, des entreprises d’ici se sont rassemblées pour créer une nouvelle plateforme de vente en ligne où sont offerts leurs créations culinaires et leurs produits alimentaires. Une vingtaine d’entreprises, dont Les fermes PB, qui propose des recettes prêtes à cuisiner, Épurée, créateur de purées de légumes, La Brochette, un transformateur de produits de volaille, ou Cousmos, spécialisée dans les mets d’inspiration berbère marocaine, peuvent ainsi livrer directement aux consommateurs. Pour le moment, la boutique en ligne dessert la zone du Grand Montréal, jusqu’à Saint-Hyacinthe et Laval. Mise sur pied par Janick Martin et Khadija El Bouhali, respectivement propriétaires des Fermes PB et de COUSMOS, cette initiative vise à faciliter la vie des familles et à soutenir des entreprises locales.

► www.signaturecousmos.ca

FabriquéAuQuébec.com, un nouveau marché en ligne

Photo courtoisie

Une autre initiative pour favoriser l’achat local voit le jour. FabriquéAuQuébec.com se veut un site web qui regroupera des entreprises d’ici qui veulent mieux se faire connaître des consommateurs. À la différence du Panier bleu, la plateforme sera transactionnelle. « Les entreprises disposeront d’un microsite individuel où elles pourront afficher et vendre leurs produits, explique Alain Picard, l’initiateur du projet qui œuvre dans le commerce électronique depuis 15 ans. Dans un premier temps, il lance un appel aux entrepreneurs provenant de différents secteurs d’activités qui souhaiteraient s’inscrire sur le portail. La phase 2 du projet, soit l’ouverture au grand public, pourrait être lancée d’ici deux mois.

► www.fabriqueauquebec.com

De bons films à regarder en ligne

À défaut de présenter les films en salle, le Cinéma Moderne propose une programmation en ligne. Le choix est varié : nouveaux films primés dans les festivals internationaux, documentaires, comédies policières, drames sociaux, cinéma d’animation pour petits et grands, il y en a pour tous les goûts. Le cinéma remet aussi à l’affiche des classiques. À l’affiche, un mini-festival avec Romy Schneider alors que trois de ses films sont disponibles, dont l’inoubliable César et Rosalie.

► www.cinemamoderne.com

Une piscine chauffée à l’énergie solaire

Photo Getty Images

Puisqu’on ne s’éloignera pas trop de la maison cet été, aussi bien profiter à plein de sa piscine. TechnoSolis propose un chauffe-piscine solaire développé au Québec. Il est composé de capteurs solaires de polymère noir traités contre les UV qui s’installent sur le toit de la maison ou de la remise. Une pompe achemine l’eau vers ces capteurs qui la réchauffent avant de la retourner à la piscine. Il est possible d’obtenir un devis en quelques minutes, sans visite d’un installateur. Les mesures de la piscine et du bâtiment sont prises à distance grâce à Google Earth Pro. L’investissement est vite rentabilisé puisque le système élimine la facture d’énergie.

► www.technosolis.ca

► L’achat local est devenu une priorité pour assurer la survie de nos entreprises d’ici en raison de la crise de la COVID-19. Vous avez un produit ou un service local québécois ?