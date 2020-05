Prévost Car: le syndicat des employés regrette les mises à pied massives

SAINTE-CLAIRE | Le syndicat Unifor Québec s’est désolé samedi du licenciement de 300 des 850 salariés de l'usine Prévost Car, à Sainte-Claire, malgré les efforts déployés pour préserver leurs emplois.

• À lire aussi: Prévost Car licencie 300 travailleurs au Québec

«Le carnet de commandes s'étant effondré de 65 % en raison des effets de la COVID-19 sur les secteurs du tourisme et de la culture, l'employeur se dit forcé de procéder à ces mises à pied. On s'en doute, plus personne ne voyage en autocar ou ne le fera à court et moyen terme», a indiqué le représentant syndical François Gignac.

Tous les salariés de l’usine recevaient la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) depuis la mi-mars.

«Comme la situation risque de perdurer dans le temps, l'entreprise a décidé de procéder à des mises à pied afin de préserver ses liquidités étant donné les frais inhérents à la SSUC, au régime de retraite, aux assurances collectives, aux vacances, etc.», a précisé M. Gignac.

La décision de procéder à ces mises à pied vient de la haute direction de l’entreprise, en Suède, a indiqué Unifor. L’organisation syndicale explique que les salariés des bureaux de Prévost Car seront moins durement touchés. Sur un total de 250 travailleurs, environ 25 seront affectés par les coupes.

«Nous sommes évidemment inquiets, car personne ne sait quand la situation va se résorber. On s'affaire à offrir de l'aide et du soutien autant que possible dans les circonstances», a conclu M. Gignac.