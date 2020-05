Qui sont les vrais responsables?

La tragédie dans les CHSLD conduit forcément à chercher des responsables.

Certains diront que ce n’est pas le moment. Il faudra m’expliquer pourquoi.

Il n’est pas faux de dire que tous les gouvernements passés ont une part de responsabilité.

Il n’est pas faux de dire que nous sommes collectivement indifférents au sort des vieillards.

Mais quand un acte d’accusation est trop large, il innocente tout le monde.

Quand tous sont responsables, personne n’est vraiment responsable.

Qui ?

Marguerite Blais, responsable des Aînés pendant 5 ans dans le gouvernement Charest, expliquait l’autre jour qu’elle n’avait aucun vrai pouvoir.

Un peu pitoyable, mais pas entièrement faux.

Dans mon temps, au Conseil des ministres, quand le ministre des Aînés parlait, les autres signaient du courrier. Aujourd’hui, ils twittent.

Mme Blais a plutôt blâmé Gaétan Barrette et ses réformes. Ça se discute.

Le chroniqueur Michel David rappelait que Gaétan Barrette ne s’était intéressé aux CHSLD que lorsqu’il avait organisé, pour les médias, une dégustation de la nourriture qu’on y servirait désormais.

Il avait particulièrement vanté le saumon.

Mais pendant qu’on regarde M. Barrette et Mme Blais se battre dans la boue, on oublie l’essentiel.

Notre régime politique fait du premier ministre, si son parti est majoritaire, un véritable dictateur élu.

La concentration du pouvoir entre ses mains est absolue.

Il nomme ministres, hauts fonctionnaires, diplomates, juges, dirigeants des sociétés d’État, etc.

Il peut imposer ses vues au Conseil des ministres, même s’il est minoritaire, et désavouer l’initiative d’un ministre.

Bref, un ministre, aussi puissant soit-il, ne l’est... que parce que le premier ministre le permet.

Gaétan Barrette fut seul maître à bord du paquebot de la Santé pendant 4 ans, 5 mois et 25 jours.

Mais qui le laissait faire à sa guise ?

Le premier ministre, Philippe Couillard, l’« ami » d’Arthur Porter et de Marc-Yvan Côté.

Au fait, quelqu’un a-t-il vu récemment M. Couillard ? Il faudrait lancer une alerte AMBER.

Et avant Gaétan Barrette, qui faisait la pluie et le beau temps dans le réseau de la santé ?

Eh oui, Philippe Couillard... pendant 5 ans, 1 mois et 27 jours.

Ensemble, ça fait 9 ans, 7 mois et 22 jours.

Et qui laissait faire Philippe Couillard ? Le premier ministre... Jean Charest.

Lui, pas besoin d’alerte AMBER, on sait ce qu’il faisait ces derniers temps : du lobbying pour des entreprises qui souhaitaient poursuivre leurs activités pendant que le Québec était mis sur pause.

Ne capotez pas, c’est légal.

Bilans

On peut bien accuser Gaétan Barrette d’avoir été indifférent aux CHSLD, mais avez-vous senti que les deux autres membres du trio, MM. Couillard et Charest, l’étaient tellement moins ?

À l’époque, pendant qu’on peinait à recruter, pour les CHSLD, des préposés à 21 $ de l’heure au public et à 14 $ de l’heure au privé, il y avait des milliards d’augmentation pour les médecins spécialistes, le métier de MM. Barrette et Couillard avant la politique.

Et les mégahôpitaux du CHUM et du CUSM, qui devaient coûter à l’origine un milliard chacun, ont fini par coûter autour de trois fois plus.

À l’heure des bilans, il faudra s’en souvenir.