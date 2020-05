Cerveaux actifs: un livre-jeu pour tous

En ces temps de confinement, les jeux sont plus populaires que jamais. Pour se changer les idées et s’amuser, certes, mais aussi pour continuer à faire fonctionner quantité de petites cellules grises. Le livre Cerveaux actifs, qui propose 285 jeux stimulants, ne pouvait donc mieux tomber.

« J’ai une formation poussée en psychologie cognitive (l’étude de processus mentaux comme la façon dont l’homme apprend des choses, retient des choses, etc.) et, en parallèle, je suis aussi un passionné de jeux », explique son auteur, Gilles Bergeron.

Photo courtoisie

Combinant ces deux passions, il a ainsi créé en 2017 le programme d’ateliers de groupe Cerveaux actifs, qui s’adresse essentiellement aux personnes de 55 ans et plus soucieuses d’entretenir leurs facultés cérébrales. « Le cerveau est un organe qui vieillit comme les autres, et ce n’est pas parce qu’on oublie parfois nos clés ou le nom de quelqu’un qu’on fait de l’Alzheimer, poursuit Gilles Bergeron. Mais pour prévenir les pertes cognitives, il a été démontré qu’en gardant notre cerveau actif, on augmentait nos chances de le maintenir en santé plus longtemps. Pour les ateliers que j’anime, j’ai donc mis au point un tas d’exercices et de jeux remue-méninges. Le livre Cerveaux actifs est le résultat de ce travail-là. »

Miser sur la variété

Jeux d’ombres, problèmes de logique, énigmes, devinettes, mots cachés, puzzles, citations secrètes, jeux des sept erreurs, mots intrus... On ne peut pas dire que c’est le choix qui manque !

« Justement, Cerveaux actifs se distingue des autres livres du genre par la variété de ses jeux, s’exclame Gilles Bergeron. Habituellement, on ne va trouver qu’entre un et cinq types de jeux différents, mais dans le mien, il y en a près d’une quarantaine, ce qui permet aux gens d’exercer plusieurs facultés : leur mémoire, leur concentration, leur créativité, leur sens de l’observation, leur raisonnement logique, leur concentration, leur perception spatiale, etc. »

L’auteur ajoute que pour vraiment faire travailler notre cerveau, il faut privilégier les activités qui nous obligent à développer de nouvelles stratégies. « D’une personne à l’autre, il peut y avoir de grandes différences, souligne-t-il. Pour certains, inverser une image de gauche à droite ne réclamera, par exemple, aucun effort particulier, alors que pour d’autres, ce sera assez difficile. Afin de faire travailler leur cerveau, ces derniers devront donc aller vers les tâches spatiales. De la même façon, si on fait des sudokus régulièrement, on n’aura plus grand-chose à apprendre. Mais si on essaie un jeu auquel on n’a jamais joué, il va falloir qu’on intègre ses règles, ses méthodes, et qu’on développe des stratégies pour arriver à la solution. C’est de la résolution de problèmes au sens large. »

Se piquer au jeu !

Pour Gilles Bergeron, le principal défi a été tout autre : proposer des activités susceptibles de plaire autant aux jeunes qu’aux moins jeunes. « Ça m’a amené à éliminer les quiz et à privilégier les jeux qui ne réclamaient pas de connaissances spécifiques en mathématiques, en science, en géographie ou en histoire, précise-t-il. Ça m’a également poussé à trouver le bon niveau de difficulté afin que les jeux ne soient ni trop faciles, ni trop difficiles. » Bref, que ce soit stimulant pour tous.

Mais tel qu’il le rappelle, l’objectif premier de ce livre est de nous offrir du bon temps. « C’est sûr que faire des jeux favorise l’activité cérébrale, conclut-il. Mais c’est le passionné de jeux qui les a conçus, pas le spécialiste en psychologie cognitive. Alors tous les jeux de Cerveaux actifs sont surtout là pour divertir ! Comme j’en connais pas mal sur le cerveau, j’ai cependant ajouté de nombreuses capsules d’information qui expliquent son fonctionnement ou qui déboulonnent plusieurs mythes. Je suis, par exemple, toujours surpris d’entendre les gens demander s’il est vrai qu’on n’utilise que 10 % de notre cerveau. Il n’y a aucune façon de mesurer le pourcentage utilisé, mais toutes les parties du cerveau servent. » Et avec ce livre, on pourra le vérifier 285 fois plutôt qu’une !

♦ Il est toujours possible de commander les livres dans les librairies ($), via leurs sites web, et de les faire livrer à la maison. Vous pouvez aussi les télécharger en format numérique ($).