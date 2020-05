Un Québec à deux vitesses

Depuis longtemps, on a l’impression que Montréal et le reste du Québec s’en vont dans des directions opposées.

Pour un bref moment, quand notre premier ministre nous a convoqués comme une grande armée, on a senti que la fierté nous unissait à nouveau. Les arcs-en-ciel brillaient tant sur l’avenue du Mont-Royal qu’au 4e rang, à Sainte-Croix de Lotbinière.

Hélas, la belle unité a fait son temps, à mesure qu’on a compris que le grand Montréal et le reste du Québec vivaient la crise de la COVID-19 de manières différentes. Alors que les chiffres de cas et de mortalité nous font mal paraître à l’échelle de la fédération, c’est Montréal que plusieurs dévisagent pour expliquer notre mauvais bulletin.

Malcommode

Beaucoup de gens en région se demandent pourquoi ils sont confinés pour se protéger d’un mal qui ne circule pas chez eux. Inversement, certains Montréalais ne se gênent pas pour dire que les régions devraient se montrer plus solidaires. Mais comment ? Faudrait-il qu’elles souffrent plus qu’il ne leur est nécessaire pour faire part égale ?

Inversement, les crises, surtout quand elles sont sanitaires, nourrissent les préjugés. On a voulu croire que la maladie avait été amenée ici par des Asiatiques ou des Juifs qui revenaient de Brooklyn, alors qu’au moins autant de snowbirds ou de gens qui ont profité de la relâche pour voir New York ou Paris y ont contribué.

N’empêche, la barrière linguistique a pu faire en sorte que les directives de santé publique circulent moins bien dans certaines communautés. Les fortes éclosions dans le nord-est de Montréal nous apprennent aussi que ce sont beaucoup des femmes immigrantes ou réfugiées qui prennent soin des vieux qu’on ne va plus voir dans les foyers. Elles ramènent ensuite le mal chez elles.

Des Montréalais se croyant consciencieux en partageant des images de parcs bondés la fin de semaine ont fini de figer la perception que Montréal est la ville malcommode qui ne se protège pas elle-même.

La moitié de nous-mêmes

Montréal tousse de la COVID, mais pas juste elle. Laval, Lanaudière, les Basses-Laurentides et la Montérégie sont aussi exposées, en raison des milliers de travailleuses et travailleurs qui transitent par les ponts. Ce 450 qui raccroche encore Montréal au reste du Québec.

De sorte que ce n’est pas simplement l’île de Montréal qu’il suffirait de fermer. C’est près de la moitié de la population du Québec qui vit dans une région qui est fortement touchée par la COVID-19.

On ne peut pas simplement couper les ponts. C’est la moitié de nous-mêmes qui n’est pas prête à repartir. Qui n’est peut-être même pas près de l’être, en fait.

Économiquement et socialement, ça va continuer de faire mal. À tout le Québec.

Moins familier

Une chose dans laquelle les Québécois sont forts, pourtant, c’est la solidarité. Quand j’étais ado au Lac-Saint-Jean, on se souvenait du Déluge et on envoyait du bois de poêle au 450 gelé dans le verglas. Tout le Québec est devenu Méganticois après qu’un train fou eut détruit un centre-ville.

Quand il s’agit de Montréal, toutefois, la solidarité est moins spontanée. Le Montréalais nous semble moins familier. Pourtant, l’aider, lui, ça nous aide aussi. On paraît tous mal que 90 % des personnes qui se trouvent chaque jour derrière les statistiques de mortalité vivent dans le grand Montréal. Puis quand on essaiera de se faire une saison touristique, on sera bien content que le métropolitain vienne dépenser chez nous.

Mais la solidarité, ça ne veut pas dire de souffrir à la place de l’autre. Ça veut dire de faire l’effort de plus pour amoindrir ses souffrances.

Faire battre le cœur

Il faut que les régions repartent. À leur rythme, prudemment, mais résolument. Il faut que l’économie tourne là où elle le peut pour soutenir les endroits où elle ne le peut pas.

Parce que Montréal devra un jour repartir à son tour. On a besoin que notre cœur économique batte, même si c’est au ralenti.

Ça n’aide personne de jouer les régions contre Montréal. C’est par solidarité qu’il faut rouvrir là où on le peut, et ce sera une victoire pour tout le monde quand on pourra ressortir sans distanciation sociale, partout, au parc La Fontaine comme au parc Forillon.

Il n’est pas trop tard pour faire de cette crise un moment d’unité retrouvée. Pour ce faire, il faut avancer dans la même direction, même si ce n’est pas à la même vitesse. C’est normal que les vaisseaux plus gros ramassent plus de vent de face.