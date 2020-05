Une célèbre lanceuse meurt à 101 ans

L’Américaine Mary Pratt, qui fait partie des joueuses ayant inspiré le célèbre film de baseball Une ligue en jupons, est décédée à 101 ans, plus tôt cette semaine.

Rapportée par le réseau ESPN, la nouvelle a été confirmée par le neveu de la défunte.

Pratt portait ainsi les couleurs des Peaches de Rockford en 1943 et occupait la position de lanceuse. Cette équipe évoluait dans la ligue de baseball professionnel All-American Girls. Ce circuit est à l'origine d'une œuvre cinématographique de 1992 dans laquelle on peut apercevoir Tom Hanks, Geena Davis et Madonna, entre autres.