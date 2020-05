64 travailleurs infectés à la COVID-19 à l’usine Cargill de Chambly

Une éclosion de COVID-19 a touché pas moins de 64 travailleurs de l’usine de transformation de viande Cargill à Chambly, l'une des plus importantes dans la grande région de Montréal.

L'usine, qui compte 500 employés, fermera temporairement ses portes à partir de mercredi pour limiter le gaspillage alimentaire. Entre-temps, les activités ralentissent progressivement jusqu'à cette date.

Au total, 171 employés de l’usine, dont les personnes infectées, ont été retirés de leur milieu de leur travail et ont été mis en quarantaine, a confirmé à TVA Nouvelles Roxane Larouche, porte-parole du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC).

Pas une situation orpheline

Depuis le début de la pandémie au Québec, plusieurs usines de transformation agro-alimentaires ont été touchées de plein fouet par la COVID-19, en raison notamment de la grande proximité entre les employés.

Parmi celles-ci, un abattoir à High River en Alberta, appartenant à Cargill, a déploré près de 1000 cas d'infection depuis le début du mois d'avril.

Au début du mois d'avril, les installations d'Olymel à Yamachiche, en Mauricie, ont déclaré 93 infections à la COVID-19 chez des employés.