MÉLANÇON SIMONEAU

Ghislaine



À Sorel-Tracy, le 5 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée paisiblement et accompagnée de ses proches madame Ghislaine Simoneau, épouse de monsieur Gaston Mélançon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Josée (Michel Proulx), sa belle-soeur et amie Lorraine Pelletier (feu Gaétan Simoneau), son beau-fils Alain Mélançon, tous ses neveux et nièces, de nombreux parents et amis ainsi que toutes les personnes qu'elle a généreusement accompagnées par son écoute et sa présence.En raison de la situation actuelle, une cérémonie religieuse commémorative aura lieu ultérieurement, lorsque les circonstances le permettront.La famille tient à remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC de Sorel-Tracy pour son soutien dévoué et tous les excellents soins prodigués.912 CHEMIN ST-ROCHSOREL-TRACY, QC, J3R 3K5Tél. 450.743.3607 salonsmandeville.com g.mandeville@bellnet.ca