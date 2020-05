En cette journée qui leur appartient, offrons nos vœux à toutes celles qui ont fait le cadeau de la vie et qui ont pris soin de quelqu’un pour l’aider à grandir.

À toutes celles qui ne sont pas confinées avec leurs enfants, je veux vous dire qu’ils pensent à vous aussi fort que vous pensez à eux.

À celles-là qui ne savent pas quand elles reverront leurs petits-enfants, je souhaite que l’intensité des câlins n’en sera que plus forte quand vous les retrouverez.

Les essentielles

Aux télétravailleuses qui font avancer leur ouvrage en même temps qu’elles servent des collations et qu’elles supervisent les leçons, je vous promets que vos petits vous feront un jour le cadeau de la gratitude.

Aux essentielles qui sortent chaque jour pour nous donner des services et qui craignent de ramener à la maison un virus qui pourrait affecter leurs enfants, j’espère que nous serons nombreux à continuer de faire attention pour vous protéger.

À toutes celles qui passent du temps à garder les enfants des autres plutôt qu’à s’occuper des leurs, j’aimerais vous donner plein de temps à reprendre.

À toutes celles qui, débordées, soignent et consolent nos sages confinés et délaissés avec le même dévouement et la même tendresse qu’elles auraient pour leurs propres enfants, j’affirme que notre dette collective envers vous est grande.

Vous bercer

À toutes ces mamies isolées dans des foyers ou qui craignent que leurs yeux se ferment sans les avoir posés à nouveau sur ceux qu’elles ont mis au monde, j’aimerais vous bercer comme vous en avez bercé tant.

À ma maman à moi qu’il me tarde de retrouver, j’aimerais dire que je t’aime et qu’il me manque une partie de moi quand tu es si loin.

Et parce que je sais que beaucoup de gens qui me liront se sentent ainsi, je souhaite en leur nom une bonne fête à toutes les mamans du Québec.