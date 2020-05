Achat local: 14 compagnies de meubles fabriqués au Canada

Le réflexe d’acheter local s’applique non seulement lorsque vous achetez des vêtements, des produits de beauté et des aliments, mais aussi lorsque vous vous procurez des meubles et accessoires pour la maison.

L’achat local de mobilier est tristement moins répandu comme «tendance». Cela vient souvent du fait que l’on ne s’attarde pas assez au fait de savoir où sont fabriqués les meubles que l’on voit dans les boutiques, mais aussi parce que ces derniers sont parfois plus dispendieux.

Ce dernier point n’est pas faux, mais quelques compagnies font exception et offrent des meubles à prix abordables.

Pour vous aider à prioriser l’achat local de mobilier au cours des prochaines années, voici 14 compagnies, pour différents budgets, dont les meubles sont fabriqués au Canada :

Cette entreprise montréalaise fabrique des produits simples et de qualité. Il y a un peu de tout pour la maison et il est possible de faire du sur mesure. À noter que De Gaspé plante 50 arbres par meuble acheté sur leur site web.

Pour avoir la même jolie table à manger que l'instagrammeuse derrière le compte Brook & Peony, c'est de Woodstock & cie que vous devez acheter. L'entreprise fabrique tous ses meubles à partir d'un atelier à Terrebone.

L’entreprise canadienne EQ3 est bien connue pour ses meubles faits pour durer et traverser les tendances. Sachez toutefois que seuls les meubles rembourrés personnalisés comme les divans sont fabriqués au Canada, plus précisément au siège social de Winnipeg.

Kastella propose des meubles dits essentiels, comme un t-shirt blanc et une paire de jeans dans un garde-robe. Les meubles au design intemporel sont fabriqués en séries limitées dans l’atelier de Montréal.

Mobilia est un détaillant canadien de meubles moderne qui a vu le jour à Montréal en 1966. Sur le site transactionnel de l’entreprise, vous trouverez la section Produits d’ici qui regroupe des collections de mobilier fabriqué localement. En boutiques, informez-vous afin de savoir quels sont les meubles fabriqués en territoire canadien.

Ce fabricant de mobilier et accessoires situé sur la rue Masson à Montréal se donne comme mission de concevoir et réaliser des objets ingénieux et utiles.

Pour un bureau ergonomique qui vous permet d’ajuster la hauteur et ainsi travailler debout, l’entreprise ergonofis qui fabrique ses produits au Canada est une belle option.

Huppé est une entreprise de Victoriaville qui fabrique à la main du mobilier pour toutes les pièces de la maison. L’entreprise se spécialise dans le style moderne et contemporain et collabore avec de grands designers reconnus à travers la planète.

Si vous aimez le bois, vous serez charmé par les différentes réalisations de cette entreprise montréalaise. Si vous avez un projet de table à manger que vous aimeriez faire faire sur mesure, La Fabrique Allwood en fait sa spécialité!

Mobilier Ambrozia est dédié au design et à la fabrication de meubles intemporels faits à la main au Québec, plus précisément à Drummondville.

Cette coopérative qui regroupe une vingtaine de designers et de fabricants québécois propose des meubles pour l’extérieur comme pour l’intérieur des maisons ou des commerces. Pour connaître qui sont les membres de cette coop, c’est ici.

Atelier Bussière est un fabricant de meubles et d’objets pour la maison en pierre naturelle. L’atelier de l’entreprise est situé dans la municipalité de Lac-Drolet qui se trouve dans les Cantons-de-l’Est.

Chaque pièce de mobilier que ce studio de design pense et fabrique à Montréal est une idée originale. Alphabet utilise toujours, dans la mesure du possible, des matériaux de source durable et naturelle.

Pour un joli banc de bois pour l'entrée, la cour ou le balcon, ceux que fabrique Benko, une entreprise montréalais, sont un excellent choix. Le rapport qualité-prix vous surprendra.

Il existe plusieurs autres entreprise d'ici qui fabriquent des meubles sur le territoire canadien, probablement beaucoup que vous ne le pensez même. Pour compléter cette liste, visitez la section fabricants du très utile site web meubleduquebec.com.