COVID-19: 142 nouveaux décès au Québec

Le Québec a franchi, dimanche, le cap des 37 000 cas de COVID-19 tandis que 142 Québécois de plus ont perdu la vie après avoir contracté la maladie, a dévoilé la santé publique dimanche.

On dénombre désormais un total de 2928 décès et de 37 721 cas dans la province. Le nombre de décès annoncé dimanche a plus que doublé par rapport à la veille, où 61 morts avaient été rapportés.

Il s'agit du second pire bilan quotidien du Québec en matière de mortalité, derrière celui du 1er mai où 163 décès avaient été déplorés.

En parallèle, 735 nouveaux tests positifs ont été signalés dans la Belle Province, un nombre sous la moyenne des dernières semaines. Il faut, en fait, remonter au 24 avril pour trouver un aussi petit nombre de cas alors que 631 infections au coronavirus avaient été signalées.

Le nombre d'hospitalisions, de son côté, est demeuré stable avec 1831 patients (-4) atteints de la COVID-19 dans les hôpitaux, dont 199 (-6) aux soins intensifs. C'est la première fois depuis le bilan dévoilé le 22 avril que le nombre de patients en soins intensifs passe sous la barre des 200.

Ces nouvelles données sont dévoilées alors que le Québec poursuit son plan de déconfinement. Dès lundi, les écoles primaires et services de grade de dehors de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pourront rouvrir leurs portes, tout en tâchant de respecter au maximum de multiples directives de distanciation social