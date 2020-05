Des balados pour mieux cuisiner

Depuis le début des mesures de confinement, beaucoup de gens se sont installés aux fourneaux pour passer le temps.

Si vous désirez apprendre à mieux vous faire à manger, mais vous ne savez pas où commencer, plusieurs balados peuvent vous aider à mieux cuisiner.

Beaucoup de jasette, peu de cuisine

Un simple coup d’œil à quelconque plateforme de balados suffit pour constater que la nourriture est un sujet de prédilection des producteurs de balados.

Plusieurs proposent des entrevues avec des acteurs du milieu culinaire ou des personnalités connues. D’autres nous en apprennent plus sur certains aspects très spécifiques de la cuisine.

Il est cependant rare de trouver un balado de qualité qui peut concrètement nous aider à mieux cuisiner.

Cuisiner à l’oreille

Cette disette s’explique possiblement par le fait qu’il est difficile de traduire une recette seulement en audio.

Les innombrables émissions de cuisine, les vidéos de style « étape par étape » et même les livres de recettes nous ont conditionné à avoir un support visuel.

Certaines productions résolvent ce problème en accompagnant leurs épisodes d’images disponibles en ligne ou même de vidéos.

Cependant, la version audio est selon moi plus facile à suivre que celle imagée.

Plutôt qu’avoir à jeter un coup d’œil à l’écran ou un livre à tout moment, vous n’avez qu’à écouter les instructions, ce qui vous garde concentrer sur ce que vous avez devant vous.

Plus vous portez attention au chaudron, moins vous risquez de brûler son contenu.

Pour ceux prêts à cuisiner à l’oreille, voici 5 excellents balados à essayer.

*Le confinement peut aussi être difficile pour quiconque souffrant d’un trouble alimentaire. Pour obtenir de l’aide, vous pouvez joindre la ligne d’écoute de l’organisme Anorexie et Boulimie Québec au 1 800 630-0907 ou obtenir plus d’information ici.

5 balados pour mieux cuisiner

Le plat du dimanche – Le Poste Général

Illustration courtoisie

Un nul de la cuisine, l’amusant animateur et musicien français Vincent Malone, reçoit à chaque épisode un invité qui l’aide à réaliser une recette délicieuse et plutôt simple à faire. Un balado sympathique et facile à suivre. Pour rigoler, je vous suggère d’écouter le plus récent épisode portant sur un plat bien de chez nous, le paté chinois.

Home Cooking - Samin Nosrat et Hrishikesh Hirway

Illustration courtoisie

Un tout nouveau balado animé par Hrishikesh Hirway et la célèbre chef américaine Samin Nosrat, notamment connue pour son livre Salt Fat Acid Heat et la série documentaire du même nom disponible sur Netflix, conçu spécialement pour les gens en confinement se demandant quoi ou comment cuisiner. Fouillez dans votre garde-manger et découvrez quoi faire avec ce que vous y trouvez.

Les Méchants Raisins – QUB Radio

Illustration courtoisie

Ce balado animé par les auteurs du populaire blogue du Journal de Montréal ne vous aidera pas nécessairement à mieux cuisiner, mais vous facilitera la vie quand viendra le temps de décider quoi boire avec votre repas. Suggestions, découvertes et discussions à propos de ce que la SAQ a de mieux à offrir.

*Si vous avez une grande soif de balado québécois du genre, jetez aussi un coup d’œil à On se tient au jus qui entrelace habilement la passion du vin à des histoires personnelles.

Parler cuisine – Marc et Guy

Illustration courtoisie

Les cuistots belges Marc et Guy vous expliquent clairement et simplement comment cuisiner des bons petits plats ou quoi faire avec un ingrédient mal-aimé. Un balado instructif avec plus de 130 épisodes et recettes.

Home Cooked

Illustration courtoisie

Cette excellente production en anglais vous fera découvrir des recettes familiales se passant de génération en génération et les histoires captivantes qui se cachent derrière ces plats réconfortants.

*Pour un équivalent en français, écoutez Casseroles de Binge Audio.