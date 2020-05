Face à un hôpital fermé à clé

Pour lire le dossier complet sur les bébés de la pandémie, cliquez ici.

Une maman de Saint-Jérôme et sa conjointe ne s’attendaient pas à se buter à un hôpital aux portes barrées lorsqu’elles s’y sont rendues quand la mère a perdu ses eaux.

Bébé : Timothé Dujmovic

Timothé Dujmovic Mère : Vicky Cléroux

Vicky Cléroux Mère : Lidia Dujmovic

Lidia Dujmovic Date de naissance : 13 avril 2020

13 avril 2020 Ville : Saint-Jérôme

« Il n’y avait personne à l’accueil. On a fait le tour de l’hôpital les bras chargés de bagages, avec moi qui avais des contractions, mouillée jusqu’aux chevilles parce que je perdais encore mes eaux », relate Vicky Cléroux.

Ces mesures avaient été mises en place pour contrôler la propagation du virus. C’est un médecin chargé de dépister des patients atteints de la COVID-19 qui a finalement indiqué au couple par où entrer.

Lorsque les deux femmes ont finalement été admises, on leur a assigné par erreur une chambre réservée aux patients ayant été déclarés positifs à la COVID-19.

« Ça m’a encore plus stressée parce que les contractions devenaient de plus en plus fortes », explique la nouvelle maman.

Heureusement, la salle n’avait pas été utilisée préalablement. Mais on les a tout de même déménagées. L’accouchement s’est déroulé pour le mieux par la suite.

« Le personnel a été super gentil. On pouvait sentir que les infirmières étaient souriantes derrière leur masque », mentionne la jeune femme.

Elle regrette cependant que son père n’ait pas pu assister à la naissance de son petit-fils.

Un bébé « très voulu »

Vicky Cléroux et Lidia Dujmovic souhaitaient devenir mères depuis un moment déjà. Elles ont eu recours à la fécondation in vitro pour leur premier bébé.

Après quatre mois à enchaîner les rendez-vous, Vicky est tombée enceinte. « Ce sont des délais qui semblent longs quand tu veux vraiment un enfant. Il est très voulu ce bébé-là ! » lance-t-elle.

La grossesse s’est bien déroulée, mais la crise du coronavirus est venue ajouter un stress. « Il nous restait des achats de dernière minute à faire. »

Pas de câlins pour les proches

Les deux mamans sont désormais de retour à la maison avec le petit Timothé et tout le monde est en santé.

Elles admettent toutefois qu’il est difficile de ne pas pouvoir présenter le poupon à leurs proches. « C’est le premier bébé dans nos deux familles. Tout le monde a très hâte de le voir », dit Vicky.

« Ça grandit vite un bébé et ce sont des moments qui ne reviennent pas. On ne pense pas avoir un deuxième enfant », souligne-t-elle.

Pour faire patienter la parenté, les nouvelles mamans ont présenté leur fils par vidéoconférence. D’autres sont venus l’admirer derrière une fenêtre.