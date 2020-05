Il découvre son nouveau-né sur FaceTime

Pour lire le dossier complet sur les bébés de la pandémie, cliquez ici.

L’entraîneur-chef du programme de natation du Rouge et Or de l’Université Laval n’a pu accompagner sa femme à l’hôpital pour l’accouchement de son deuxième enfant, dont il a appris la naissance par vidéo.

Bébé : Léonard Grégoire

Mère : Svetlana Permovskaia

Père : Martin Grégoire

Date de naissance : 13 avril 2020

Ville : Lévis

Bien que la naissance du petit Léonard le 13 avril se soit bien déroulée, Martin Gérgoire a été contraint de laisser sa femme, Svetlana Permovskaia, 37 ans, accoucher seule à l’Hôtel-Dieu de Lévis, à 38 semaines de grossesse.

« J’étais vraiment inquiète parce que je ne parle pas français et les infirmières ne parlaient pas anglais, mais tout le monde a été super gentil et essayait de traduire. J’étais un peu déçue que Martin ne soit pas là », a confié la maman, qui était directrice dans le secteur de l’hôtellerie à Moscou avant de s’installer au Canada.

Lorsqu’elle a été admise à l’hôpital, elle a dû se soumettre à un questionnaire pour vérifier qu’elle n’avait pas été en contact avec quelqu’un ayant la COVID-19.

« Tout le monde portait un masque. L’ambiance était un peu surréelle », ajoute-t-elle.

Le plan est tombé à l’eau

Le couple avait prévu que l’un des frères de Martin Grégoire viendrait s’occuper de la petite sœur de Léonard, Anna-Sophia, âgée de seulement 16 mois, pendant que l’entraîneur accompagnerait sa femme à l’hôpital. Ce plan est cependant tombé à l’eau en raison du confinement.

« Il a fallu que je reste à la maison avec ma fille. Je suis allé reconduire ma femme à l’hôpital. Elle m’a téléphoné deux heures plus tard. J’étais certain qu’elle allait me dire que c’était une fausse alerte. Ben non ! Elle avait le petit dans les bras, qu’elle m’a montré sur FaceTime pour la première fois ! », relate le papa avec émotion.

Une deuxième fois

Lorsqu’il a accompagné sa femme à l’hôpital, il raconte qu’il était plus nerveux qu’elle.

« C’est elle qui me rassurait », a-t-il ajouté.

Même s’il n’a pas eu la chance d’assister à ce grand moment, Martin n’en garde pas de goût amer, puisque tout le monde va bien.

Pour l’entraîneur, il s’agit d’un deuxième rendez-vous manqué.

La première fois que sa femme a accouché à Moscou, il n’a pas eu le temps de se rendre.

« On avait tout planifié pour que je sois présent. Finalement, elle a accouché deux semaines avant. Donc, je suis arrivé trois jours en retard. Dans les deux cas, je n’ai pas eu de chance », a-t-il déclaré, ajoutant que la famille ne prévoit pas de troisième enfant pour se reprendre.

En l’honneur de Cohen

Les Grégoire se promettent tout un party de famille, lorsque ce sera possible, pour souligner l’arrivée de Léonard, prénommé ainsi en l’honneur de Leonard Cohen.

Une image qu’il gardera en tête longtemps est celle des adieux entre les infirmières et sa femme, à la sortie de l’hôpital.

« Ce qui m’a frappé et touché, c’est de voir les infirmières et ma femme se faire des accolades, malgré la barrière de la langue, puisque ma femme ne parle pas le français et que les infirmières ne parlaient pas l’anglais. Le personnel a pris la relève affective en offrant une présence absolument admirable pour ma conjointe », confie le père de famille.