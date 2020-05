Inquiète en raison de son état de santé

Pour lire le dossier complet sur les bébés de la pandémie, cliquez ici.

Une femme de 25 ans à qui les médecins avaient fortement déconseillé d’avoir un enfant à cause de ses graves problèmes respiratoires a réussi à déjouer les pronostics en accouchant d’un petit garçon en pleine crise de la COVID-19.

Bébé : Elliot Vachon

Elliot Vachon Mère : Andréane Mailloux

Andréane Mailloux Père : Justin Vachon

Justin Vachon Date de naissance : 23 mars 2020

23 mars 2020 Ville : Sainte-Marthe-sur-le-Lac

« C’est un miracle de la vie », se réjouit Andréane Mailloux. La jeune femme est atteinte de pneumopathie interstitielle idiopathique et d’hypertension artérielle pulmonaire depuis plusieurs années, deux maladies respiratoires qui l’obligent à dormir avec une machine qui lui fournit de l’oxygène depuis trois ans.

Lorsqu’elle a signifié son souhait d’enfanter à des médecins, ces derniers lui ont fait savoir que les risques qu’elle décède durant sa grossesse étaient très élevés, étant donné ses problèmes de santé.

Son désir d’avoir un enfant était trop fort. Le 23 mars dernier, l’auxiliaire en santé a donné naissance au petit Elliot à l’Hôpital juif de Montréal.

« Je suis vraiment reconnaissante envers la vie d’avoir accouché d’un bébé à terme et en santé, malgré les circonstances entourant ma situation et la crise actuelle », confie la résidente de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qui ne travaille plus en raison de son état de santé précaire.

« Le taux de mortalité peut s’élever de 15 % à 30 %, selon les études, mais peut être diminué par une approche multidisciplinaire et le recours à des traitements spécifiques », confirme le pneumologue Pierre Larivée.

Grossesse difficile

Les trois premiers mois de grossesse se sont déroulés sans trop de complications pour Andréane Mailloux.

Au quatrième mois, les tâches ménagères ont toutefois commencé à être plus éprouvantes et il n’était pas rare qu’elle doive prendre une pause en pliant le linge ou en cuisinant.

« Peu importe la tâche que j’effectuais, c’était comme si je revenais du gym », illustre-t-elle.

« Avant ma grossesse, je dormais avec mon concentrateur d’oxygène, mais rendue à mon quatrième mois de grossesse, je devais toujours être branchée à cette machine ou me déplacer avec ma bombonne à oxygène lorsque je sortais de la maison », ajoute-t-elle.

Deux mois à l’hôpital

Par mesures préventives, Mme Mailloux a passé les deux derniers mois de sa grossesse à l’hôpital.

« Si vous trouvez un livre sur les femmes enceintes qui doivent avoir une bombonne d’oxygène avec elle, achetez-le-moi s’il vous plaît », dit-elle sur un ton plus léger, afin d’expliquer que sa situation est exceptionnelle.

Pour éviter tout contact avec le virus, elle n’est pas sortie de sa chambre durant les deux dernières semaines et n’a eu aucune visite.

« J’étais inquiète que ma jaquette d’hôpital entre en contact avec une personne qui avait la COVID-19 ou que mon plateau de nourriture soit contaminé. J’avais des inquiétudes et je ne voulais pas qu’il arrive quoi que ce soit à mon bébé », relate-t-elle.

Heureusement, les dernières semaines se sont bien déroulées. L’accouchement par césarienne également.

« Je ne serais pas inquiète si je devais accoucher aujourd’hui, puisque toutes les mesures préventives ont été appliquées », dit-elle.

Depuis leur retour à la maison, la nouvelle famille fait des marches et catine le nouveau-né. « C’est tout ce qu’on peut faire et on a bien hâte que les grands-parents d’Eliott le prennent dans leurs bras, car pour l’instant, ils ne l’ont vu qu’à travers la porte-patio », conclut la courageuse maman.