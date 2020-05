Inquiétude dans les résidences à l’aube du retour des proches aidants

Dès lundi, les aidants naturels pourront retourner aider les résidents dans les CHSLD, de quoi à semer l’inquiétude dans les résidences malgré les mesures mises en place.

Entre autres, les proches aidants devront signer un document pour attester qu’ils acceptent les risques d’être exposés à la COVID-19, explique Mélanie Perroux, coordonnatrice générale du regroupement des aidants naturels du Québec.

Les mesures de protection habituelles, comme le port de gants, masque et blouse, devront être respectées. Les aidants naturels devront aussi surveiller l’apparition de symptômes.

Néanmoins, les directions des établissements sont sur le qui-vive, explique Mme Perroux, d’autant plus que Québec a retiré l’obligation d’un dépistage.

«Il y a plusieurs établissements qui ont mis cet argument-là de l’avant [celui de ne pas avoir de cas dans la résidence] et il y a d’autres arguments, dont la volonté de ne pas ouvrir les portes tout de suite», précise Mélanie Perroux.

Or, selon Mme Perroux, les proches aidants seront disciplinés puisque contaminer leur proche est la dernière chose qu’ils veulent faire, dit-elle.

«Il va faire tout ce qu’il peut pour respecter les mesures de protections et de sécurité», plaide Mme Perroux.

Elle ajoute que le virus n’est pas rentré dans les différents établissements à cause des proches aidants.

«C’est quand même mieux d’avoir un risque limité et de permettre aux gens de regagner une santé mentale, de regagner une qualité de vie et d’arrêter de se laisser mourir en établissement plutôt que ce qui se passe en ce moment», lance la coordonnatrice.

Selon Annick Lavoie, directrice générale de l’Association des établissements privés conventionnés, la crainte est aussi présente auprès des familles qui craignent que leurs proches soient contaminés par la COVID-19.

Selon elle, les mesures mises en place par le gouvernement peuvent être efficaces, si elles sont appliquées rigoureusement.

«Si le matériel de protection individuelle est bien porté, et qu’il est bien retiré également, pour ne pas se contaminer, c’est une excellente mesure», dit-elle.

Ce qui l’inquiète davantage, c’est le fait que les gens ne sont pas formés comme le personnel soignant l’est pour utiliser le matériel de protection.

Mais une grande question persiste: y aura-t-il suffisamment de matériel pour répondre aux besoins?

«Je vous dirais que maintenant on fait des inventaires et des commandes de manière journalière. Donc ce qu’on a pour demain va être livré au cours de la matinée. Il faut vraiment être certain qu’on a ces équipements-là», affirme-t-elle.

Si elle entend se plier à la directive ministérielle de Québec, Mme Lavoie assure qu’elle se garde un droit de réserve, si le matériel de protection n’est pas suffisant. De même que si les ressources humaines ne permettent pas une formation et un accompagnement adéquats des proches aidants.