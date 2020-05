L’autorité parentale est essentielle à l’éducation des enfants

Je lisais avec bonheur le commentaire de M.B. ce matin dans votre Courrier. Je trouve que cette personne a parfaitement raison et que ceux et celles, surtout celles qui pensent le contraire, se trompent royalement. Le respect s’apprend par l’autorité, la discipline et la constance dans l’application de ces deux principes.

Ce qui n’est pas facile à faire pour plusieurs personnes je l’avoue. Soit qu’elles se laissent attendrir à la moindre petite baboune de leur enfant, soit qu’elles sont trop rigides, comme si leurs enfants étaient dans l’armée. C’est encore plus difficile pour les femmes qui sont monoparentales, ou encore celles qui ont un mari mollasson qui permet tout aux enfants, alors que la mère doit mettre les bouchées doubles pour y pallier. Ça prend beaucoup de qualités pour être une bonne mère, et même si on l’est, ça ne nous met pas à l’abri d’avoir des enfants ingrats.

Ginette

Je le répète souvent, le rôle de parent est certainement un des plus difficiles à jouer, puisque malgré la quantité astronomique de livres sur le sujet, les cas d’espèce prennent une telle quantité de visages, qu’on ne peut pas les couvrir tous. C’est ça, travailler avec l’humain. Ceci étant, je suis d’accord quand vous dites que la constance dans la discipline à imposer à nos jeunes est essentielle.