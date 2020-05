Le mensonge est inacceptable dans un couple

Je suis généralement de votre avis ou presque. Vous donnez des réponses justes, réfléchies et aidantes. C’est pourquoi je me demande pourquoi vous n’avez pas remis à sa place celle qui vous écrivait hier pour affirmer n’être plus capable de faire confiance aux hommes depuis qu’elle s’était fait avoir par un amant qui n’a pas quitté sa femme pour elle, et qui entretenait en plus des relations avec d’autres femmes, en même temps qu’avec elle.

Comment peut-elle parler ainsi des hommes en général quand elle fait aussi partie du camp qui floue son conjoint ? D’ailleurs, que dirait son mari à propos des femmes en général, s’il apprenait qu’elle l’a trompé ? Comment évalue-t-elle elle-même sa propre conduite dans les circonstances ? Elle n’accepte pas le tricheur, le menteur qu’est son amant. Mais que pense-t-elle être, elle qui trompe son mari ?

À mes yeux, elle est aussi pire que son amant. Ce sont deux beaux hypocrites ! C’est ça qu’il aurait fallu lui dire. Il y a malheureusement trop de gens de par le monde qui n’acceptent pas de se faire remplir, mais qui remplissent les autres comme si de rien n’était. Et elle en fait partie selon moi.

Pour ma part, je fais totalement confiance à mon mari, car je me comporte personnellement comme je souhaite qu’il se comporte avec moi. C’est la plus élémentaire règle du respect. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse ! Merci et continuez votre excellent travail.

Anonyme

Même s’il m’arrive à l’occasion de brasser les gens dans leurs convictions, la raison pour laquelle je ne l’ai pas fait dans ce cas précis comme dans certains autres, c’est que j’essaie, dans la mesure du possible, de ne pas juger les gens qui m’écrivent, pour garder totalement ouverte la porte de l’empathie face à leur situation.

Cette personne vivait assez fort le rebond en pleine face du fait de s’être engagée dans une relation illicite, pour ne pas que j’en rajoute en lui mettant sur le nez qu’elle avait couru après les problèmes. Je ne croyais pas qu’additionner à sa souffrance actuelle un poids supplémentaire pourrait la rendre disposée à bien assimiler ma dernière recommandation qui allait dans le sens de « Madame, je crois qu’un bon ménage dans votre vie de couple s’impose, si vous ne voulez pas vous mettre à risque de récidiver dans une voie parallèle qui ne vous mènerait nulle part, si ce n’est à plus de souffrances encore. »